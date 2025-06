Grúzia ellen is magabiztosan nyert férfi röplabda-válogatottunk

Azok után, hogy a mieink pénteken simán legyőzték Izlandot, ők pedig szombaton Grúziát, egyértelművé vált, hogy ismét könnyű meccs vár a magyar válogatottra. Persze minden meccs más és más, elég csak emlékezni az egy héttel ezelőtt történtekre, amikor a mieink 3:0-ra verték Luxemburgot, amely ugyanilyen arányban bizonyult jobbnak Azerbajdzsánnál, utóbbiak ellen mégis szettet veszített csapatunk. Hazai pályán azonban úgy is kötelező volt a háromszettes siker, hogy Nagy Péter ezúttal is mindenkinek játéklehetőséget akart adni.

A kezdőcsapatban ezúttal a kecskeméti Varga Péter is helyet kapott, s ugyan rontott magyar nyitással indult a mérkőzés, de ezt követően tetszés szerint szerezték a pontokat a mieink. Bevállalósan, agresszívan nyitottak a mieink, s ebben persze a rontás is benne van, ilyeneknek és más hibáknak köszönhetően gyűjtögették pontjaikat a vendégek, de 18-nál így is tíz pont volt már a két csapat között, sőt ekkor egy kilenc pontos sorozattal jutottak a mieink szettlabdához, amelyből a másodikat ki is használták.

A röplabdások úgy tartják, hogy egy agyonnyert játszma után törvényszerűen kienged a győztes csapat koncentrációja. Talán ennek is köszönhető, hogy a második felvonás 4:1-es grúz vezetéssel indult. Mielőtt azonban még megijedhettünk volna, gyorsan egy ötpontos sorozattal fordítottak a mieink. Grúz időkérés után tudta tartani a lépést az ellenfél egy darabig, de igazából nyitóedzéssé vált a találkozó: a kérdés az volt, hogy egyáltalán be tudják-e fogadni a vendégek a magyar szervákat, vagy sem. A pénteki mérkőzéssel ellentétben ezúttal csak a végjátékban cserélt először Nagy Péter (Kispál Balázs és Kecskeméti Bálint érkezett), az első szettlabdát viszont nem sikerült kihasználni, így ezúttal elmaradt a tízes különbség, sőt a vendégek a másodikat is hárították, de végül így is magabiztos volt a magyar siker.

Picit megint bealudtak a mieink a harmadik szett elején. Természetesen ezúttal is gyorsan helyreállt a világ rendje, 4:4 után már a magyar csapat vezetett. A különbség ezután fokozatosan nőtt, 14:10 után pedig Keen Cameron ötös nyitássorozatával gyakorlatilag ez a szett is eldőlt. A végén folyamatosan érkeztek már a cserék, így is nyolc meccslabdája volt a mieinknek, s Varga ászával egyből sikerült is kihasználni.

A magyar válogatott tehát négy mérkőzés után is hibátlan az Ezüst Európa-ligában, de a neheze a következő körben, Amstettenben következik, amikor szombaton az ugyancsak százszázalékos svédekkel, másnap pedig a házigazda Ausztriával ütközik meg csapatunk. Ha a mieink sikerrel járnak, akkor a döntőben visszatérhetnek Kecskemétre.

RÖPLABDA EZÜST EURÓPA-LIGA

FÉRFIAK, 4. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–GRÚZIA 3:0 (9, 17, 16)

Kecskemét, 1100 néző. V: Dragomir (román), Horváth M. (magyar)

MAGYARORSZÁG: Szalai 3, Cziczlavicz 4, KEEN 4, HORVÁTH K. 21, BOLDIZSÁR 11, VARGA P. 9. Csere: Takács M. (liberó), Kecskeméti 1, Kispál 4, Tóth K., Péter B. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

GRÚZIA: Kuraziani 5, Kacsibaja, Lazarasvili 5, Halilovi, Zakaidze 2, Kamkamidze 3. Csere: Buadze, Dzneladze (liberók), Gordadze 1, Tevdoradze, Burduli 1, DEKANADZE 6, Nacvlisvili 1. Szövetségi kapitány: Szoszo Lobzsanidze

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 5:1, 11:3, 15:6, 15:8, 24:8. 2. játszma: 1:4, 6:4, 8:7, 12:8, 13:11, 21:12, 21:14, 24:15. 3. játszma: 0:2, 7:4, 13:8, 14:10, 19:10, 24:16

MESTERMÉRLEG

Nagy Péter: – Nagyon elégedett vagyok a játékosok hozzáállásával és küzdőszellemével, az eredmény is rendben, de az első négy meccset kötelező hozni, abból pedig nem szabad túl sokat levonni, hogy mind a négy mérkőzésünket megnyertük. Fontos volt, hogy bizonyos játékelemet és taktikát tudtunk gyakorolni, és a két meccsen minden játékosomnak tudtam játéklehetőséget adni.