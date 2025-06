Röplabda Ezüst Európa-liga: sima vereségével nehéz helyzetben a férfiválogatott

Két esélye is volt a magyar férfiválogatottnak a döntőbe jutáshoz a Európa-liga Ezüst divíziójában. Az első az, ha legyőzi az ugyancsak veretlen Svédországot, de előzetesen is ez tűnt nehezebbnek. Sajnos a gyakorlat is ezt erősítette, mert az első játszma elejétől kezdve a skandinávok diktálták a meccs iramát, a mieink csak tisztes távolból üldözték riválisukat. Az első szett elején még sikerült két pontra zárkózniuk a mieinknek, de a közepén hirtelen hét pontra nőtt a különbség, 20:15 után pedig már csak a svédek voltak eredményesek.

A második szett is hasonló forgatókönyv szerint zajlott: eleinte még szoros volt a játszma, de aztán hatra, a végén pedig tízre nőtt a különbség. Innen indítottak hatalmas hajrát a mieink, háromra fel is tudtak jönni, de túl nagy volt a hátrány, így ezúttal is a svédek örülhettek a végén.

A harmadik felvonás elején először vezettek a mieink, de sajnos utoljára is. Gyorsan fordítottak az északiak, és most is meg tudtak lépni, igaz ezúttal a szett közepén sikerült visszazárkózni háromra. Sajnos azonban ezt egy újabb svéd roham követte, ezzel gyakorlatilag eldőlt a játszma, s egyben a mérkőzés sorsa is.

A 3:0-s vereség azt jelenti, hogy Nagy Péter válogatottjának vasárnap 3:0-ra kell győznie a házigazda Ausztria ellen ahhoz, hogy megelőzze Luxemburgot, amelyet ugyan megvert 3:0-ra. Mivel azonban a hercegség csapatának nem kellett játszania a svédekkel, így a mieink esetleges győzelme esetén a két csapatnak ugyanaz lesz a mutatója, a győzelmeket, a pontokat és a játszmaarányt tekintve is, s ebben az esetben a mérkőzéseken belül megszerzett pontok aránya dönt közöttük. Szerencsére ez a mieinknek így is sokkal jobb, tehát teljesen mindegy, hogy a szetteken belül mennyivel nyernek a mieink, a lényeg a háromjátszmás siker. Igazságtalan rendszer, de ez van. Egy évvel ezelőtt női válogatottunk pont ugyanennek volt elszenvedője, most pedig egy ligával feljebb döntőt játszhat. Járjon a fiúk előtt az ő példájuk!

RÖPLABDA EZÜST EURÓPA-LIGA, FÉRFIAK

5. FORDULÓ

SVÉDORSZÁG–MAGYARORSZÁG 3:0 (9, 21, 17)

Amstetten, 55 néző. Vezette: Keser (osztrák), Kälin (svájci)

SVÉDORSZÁG: BRINK 2, EKSTRAND 9, Ekman 5, LINK 18, Lindberg 5, Johansson 6. Csere: Andersson (liberó), Petersson, Enlund 3, von Sydow. Szövetségi kapitány: Gido Vermuelen

MAGYARORSZÁG: Szalai 7, Cziczlavicz 6, KEEN 2, Horváth K. 8, BOLDIZSÁR 8, Varga P. 4. Csere: Takács M., Kiss M. (liberók), Kecskeméti 2, Bibók, Kispál. Szövetségi kapitány: Nagy Péter

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 3:0, 4:2, 7:3, 9:7, 15:8, 17:11, 20:15. 2. játszma: 1:1, 4:2, 8:4, 9:6, 14:8, 20:10, 22:18, 22:20. 3. játszma: 0:1, 5:2, 7:3, 8:6, 13:7, 16:13, 21:14, 24:15

Az állás: 1. Svédország 6 mérkőzés/6 győzelem/18 pont – már döntős, 2. Luxemburg 6/5/15 (15:4 szettarány), 3. MAGYARORSZÁG 5/4/12 (12:4) – az első két helyezett jut a fináléba