Női röplabda Európa-liga: öt meccs után is hibátlanok a magyarok

Majdnem pont egy éve szerepelt utoljára tétmérkőzésen, hazai pályán a női válogatottunk, így nem csoda, hogy a péntek délutáni időponthoz képest egész sokan kilátogattak az Érd Arénába megnézni a lányokat.

Akik eljöttek, azok nem is csalódtak, mert megfiatalított válogatottunk imponáló magabiztossággal győzte le másodszor is a letteket, az első játszmában valóságos blokkparádét bemutatva. Nem kevesebbszer, mint tizenegyszer voltak eredményesek a lányok ebben a játékelemben – máskor egy meccsen sem szokott ennyi összejönni, most meg már az első felvonásban ennyit termeltek. Ambrosio Melani volt a legjobb sánc, s center létére 14 ponttal Szedmák Réka mögött ő volt a második legponterősebb játékosunk is. De minden játékelemben sikerült felülmúlni mostani riválisunkat.

Megvan tehát sorozatban az ötödik győzelem is, de a legnehezebb feladat vasárnap vár majd a mieinkre, hiszen ekkor az ugyancsak veretlen finnekkel méri majd össze erejét Alessandro Chiappini csapata.

A lebonyolítás sajátossága szerint (a leggyengébb elleni eredményt nem veszik majd figyelembe a végelszámolásnál) pedig minimum pontot kellene szerezni, de ha biztosra akarunk menni, akkor győzni kellene ahhoz, hogy döntőbe juthassanak a mieink.