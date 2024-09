Az úszó Pap Bianka bronzérmes lett a párizsi paralimpián

Pap Bianka három évvel ezelőtt, Tokióban olimpiai ezüstérmes, 2022-ben világbajnok volt a 400 méteres gyorsúszás S10-es kategóriájában – most futamgyőztesként, a harmadik legjobb idővel került be a döntőbe, ahol végig magabiztosan tartotta is azt a pozíciót, sőt úszott a másodikon is. Végül bronzérmesként ért célba (4:35.63) a kanadai győztes, Aurélie Rivard (4:29.20) és az egyesült államokbeli Alexandra Truwit (4:31.39) mögött. A paralimpiai újonc Hotz Csenge a nyolcadik idővel lett finalista, a döntőben egy helyet javított, hetedik lett (4:53.31).

„A reggeli úszás után azon izgultam, nehogy negyedik legyek, és lecsússzak a dobogóról – nyilatkozta Pap Bianka. – Az éremszerzés volt a célom, azt hittem, jobban tudok csatázni a végén, de az első kétszázon nagyon elmentünk hárman. A kanadai és az amerikai egyszer csak megindult, alig kaptam észbe, a végén pedig nem voltam olyan versenyhelyzetben, hogy még jobban kelljen mennem. Sokkal vidámabb vagyok, sokat dolgoztam a pszichológusommal magamon, mélypontról indultam, de egyre magasabbra kerülök a végére. Egy kicsit megkönnyebbültem, hogy már nem megyek haza érem nélkül. A fő számom pénteken jön, nehezebb dolgom lesz, mint Tokióban volt, de ezzel a bronzzal nagyobb lendülettel megyek neki.”

Az esti programban még egy magyar versenyző volt érdekelt: a múlt csütörtökön 400 gyorson aranyérmet szerző Konkoly Zsófia 200 vegyesen (SM9-es kategória) is olimpiai bajnok lett! Részletek lejjebb.

PARALIMPIA, PÁRIZS

ÚSZÁS (Paris La Défense Aréna)

Nők

400 m gyors (S10)

Paralimpiai bajnok: Aurélie Rivard (Kanada) 4:29.20, 2. Alexandra Truwit (Egyesült Államok) 4:31.39, 3. Pap Bianka (Magyarország) 4:35.63, …7. Hotz Csenge (Magyarország) 4:53.31

Később

200 m vegyes (SM9)

Paralimpiai bajnok: Konkoly Zsófia (Magyarország) 2:33.31, 2. Nuria Marques Soto (Spanyolország) 2.34.19, 3. Anastasiya Dmytriv (Spanyolország) 2:37.64