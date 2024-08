Tótka Sándorékat Kobe Bryant szavai tüzelték fel az ezüst megszerzése előtt

„Pupp Noémi és Fojt Sára harmadik helyét még kevésbé hittem el, mint a saját ezüstérmünk megszerzését! Azt nem mondanám, hogy nem vagyok fáradt. A tokiói olimpián felváltva követték egymást a kemény és a laza napok, most azonban ledaráltuk egymás után az előfutamokat, aztán folyamatosan döntőket rendeznek. Az ilyen napok hosszúra nyúlnak, hiába szállunk csak kétszer vízre, a finálé után el kell menjünk doppingvizsgálatra, aztán sajtótájékoztatóra. Lelkileg lefáraszt az, hogy nem tudok rögtön lefeküdni az ágyamba pihenni. Ilyenkor az adrenalin és a koffein is dolgozik, gyakran későn is alszik el az ember.”

„Ma reggel nagyon pesszimista voltam. Nem hangoztattam a többieknek, de magamnak azt mondogattam, hogy ne legyek már ennyire negatív! Korában kezdtünk, mint tegnap, s ébredés után azt éreztem: mi a fenéért kell ez az egész nekem? Már mindenem fájt. Nehéz elviselni mentálisan a versenyen való szereplést, edzésen könnyebben dolgozunk fáradtan is.”

„Agyalós vagyok, sokat gondolkozom a dolgokon. De aztán láthatóvá vált, hogy így is kibírom a versenyzést, hiába vagyok nagyi!”

„Szombaton elvileg már nem lesz ekkora szél. Ott van a gondolataim között, hogy az utolsó versenyemre készülök.”

Fojt Sára a nyilatkozatot félbeszakítva felvetette: Los Angelesben szükség lenne Csipesre a kajaknégyesben.

„Meglátjuk! Egy évet pihenek, ha nem baj, jó? Nem tudom, most elgondolkodtam.... Lehet, azt írják majd a kommentelők, hogy az én rutinom hiányzott. Valójában nincs vége, amíg tényleg nincs vége” – jelentette ki.

„Ott motoszkál a fejemben, hogy utolsó alkalommal ülök be egy párosba és utoljára kell teljesítenem a távot. Ez holnap is eszembe fog jutni. Aztán ez megdől, ha a négyesben szükség lesz rám.”