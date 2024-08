Hat magyar egység küzd a kajak-kenu döntőkért

KAJAK-KENU

Középdöntők

10.40: női C–2 500 – Kiss Ágnes, Nagy Bianka párosa futamában második helyen végzett, a harmadik legjobb idővel döntős

10.50: női K–2 500 – Csipes Tamara, Gazsó Alida kettőse futamában harmadik lett, a hatodik idővel döntős

11.00: női K–2 500 – Pupp Noémi és Fojt Sára a futamban negyedik, összesítésben a hetedik idővel döntős

11.10: férfi K–2 500 – Nádas Bence, Tótka Sándor futamában második és a hatodik idővel döntős, Kopasz Bálint, Varga Ádám ötödik és B-döntős

11.40: férfi C–1 1000 (Adolf Balázs, Fejes Dániel)

Döntők

12.50: női C–2 500 (Kiss Ágnes, Nagy Bianka)

13.10: női K–2 500 (Pupp Noémi, Fojt Sára és Gazsó Alida, Csipes Tamara)

13.30: férfi K–2 500 (Nádas Bence, Tótka Sándor)

13.50: férfi C–1 1000 (Adolf Balázs, Fejes Dániel ?)

Cikkünk folyamatosan frissül!

A női kenu párosok 500 méteres első középdöntőjével indul a napi program, a mieink a másodikban szerepelnek majd. Két középdöntőt rendeznek majd, futamonként az utolsó a B-döntőbe kerül, a többiek mehetnek az éremért. Az első versenyből a papírformának megfelelően a chileiek maradnak le a fináléról.

Érkezik a Kiss, Nagy páros a hatos pályára. Nem a legjobb a mieink rajtja, de fél távnál az első négy teljesen együtt, a franciák kiszálltak a versenyből, és végül a második helyen jut döntőbe a magyar egység a kanadaiak mögött, az ukránok előtt. A negyedik döntőbe jutó a moldovai kettős. A franciák mennek a B-döntőbe. Kiss Ágnes és Nagy Bianka kettőse tehát a második helyen végzett, összességében a kínaiak és a kanadaiak mögött a harmadik legjobb idővel döntős.

A női kajakosok párosa előtt rögtönzött karaoki-buli tört ki a tömött lelátókon, a nézők valódi fesztivált csinálnak, dobolnak, dudálnak szurkolnak, a hangulatra tehát egy rossz szót sem lehet szólni.

A Csipes, Gazsó páros rögtön az első futamban érintett, az első négy kerül innen is a döntőbe. Csakhogy itt nyolcan indulnak, szóval nem lesz könnyű a feladat. A rajtot ugyan jól kapják el Csipesék, de fél távnál ötödikek, a második 250 méteren viszont szépen jönnek fel. Végül a németek simán nyernek, Csipesék pedig célfotóval a harmadik helyen a belgák mögött. Megvan tehát a döntős szereplés itt is! Ami meglepetés, hogy mindkét lengyel egység kiesett.

Jön a második futam és a Pupp, Fojt kettős. A cél továbbra is az első négy! A rajt után együtt a mezőny, az új-zélandiak és a spanyolok 100 méternél megléptek, a mieink viszont leszakadtak. Féltávnál a hetedik helyen állnak Puppék, s a végén tudnak még újítani, az utolsó 80 méterre nagy hajrát nyitnak, s célfotó dönt! Ami biztos, hogy Új-Zéland nyer, Németország a második, Hollandia a harmadik, s végül hosszú másodpercek után kiírják, hogy Puppék jól rúgták be a hajót, megelőzték a svédeket, így ők is döntősök!

Érkeznek a férfi kajak párosok, s rögtön az első futamban mindkét magyar egység. Nádasék kapják el a rajtot legjobban, 100 méter után pedig vezetnek. Kopaszék az ötödik helyen. Fél távnál továbbra is Nádasék vezetnek a németek előtt, Kopaszék a negyedikek. Nadásék döntője biztos, Kopaszéknál viszont célfotó dönt. Az egyes pályán ugyanis „suttyomban” nagyot hajráztak... És be is előztek a célban, másfél tizedmásodperc a különbség az amerikaiak javára. A Nádas, Tótka páros második helyen zárt és döntős, a Kopasz, Varga kettős ötödik és B-döntős. Nádasék a hatodik idővel kerültek végül a döntőbe, a második középdöntő nagyon gyors volt, mind a négy továbbjutó jobb időt ment, az ausztrálok olimpiai rekorddal nyertek.

Miközben továbbra is óriási hangulatot varázsolnak a szurkolók a lelátóra, igencsak erősen feltámadt a szél a kenusok királyszáma, az ezer méter egyes első középdöntője előtt, ráadásul sötét fellegek is elkezdtek gyülekezni a pálya fölött. Ettől függetlenül a futamot időben el fogják indítani. Adolf Balázs és Fejes Dániel majd a másodikban szerepel.

A mai utolsó középdöntőben Adolf és Fejes a hetes és a nyolcas pályán, egymás mellett kapott helyet. Az első rajtot visszafújják, mintha a semleges induló Petrov mozdult volna be. Nem ő volt, a modáv Tarnovschi hibázott.