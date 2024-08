Párizs 2024: rajt kajak-kenuban – kövesse velünk az első versenynapot

Cikkünk folyamatosan frissül!

TOVÁBBJUTÁSSAL KEZDTÜK A NAPOT FÉRFI K–4 500-ON

A kajak-kenu versenyek a férfi K–4 500 előfutamával kezdődtek és a magyar hajóban rögtön láthatunk egy olimpiai bajnokot, a Tokióban a programból azóta kikerült K–1 200-on aranyérmes, a harmadik olimpiáján induló Tótka Sándort. A tavalyi, duisburgi vb-n a most is vízre szálló Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor négyes ezüstérmet szerzett, most pedig magabiztos versenyzéssel egyből továbbjutott a két nap múlva esedékes középdöntőbe, a délutáni reményfutamban így nem kell eveznie. A magyar egység a szerbek mögött a 2. helyen ment tovább (az első két helyezett jut egyből tovább) futamából 1.20.99 perces idővel. Viszont a második futamból a németek (1:20.51) és a spanyolok is (1:20.60) jobb idővel jutottak tovább.



ÉRTÉKELÉSEK

Csizmadia Kolos: – Ez elég „elsőpályás” volt, úgy érezzük, hogy az utolsó száz méteren rengeteg maradt benne, nem igazán volt technikailag együtt az egység. Bejött egy olyan körülmény, amire nem számítottunk, szembe sütött a nap és ahogy a napszemüvegre felfröccsent a víz, nem láttuk a másik lapátját, hogy milliméterre együtt tudjunk evezni. Így iszonyú erőpazarlás történt, ezért nem tudtunk úgy jönni a végén, ahogy akartunk. A célunkat elértük, ráadásul a negyedik legjobb idő a miénk. Kuli István: – Mindenképpen jók az előjelek, bár szerettünk volna erőt demonstrálni, de a csapat másik fele még párost is megy, nem lett volna jó, ha nem jutunk a középdöntőbe egyből és még egy pályát kell menni. Ez így rendben van, és még tudunk javítani.





A férfi kajak négyesünk középdöntőbe jutott (Fotó: MTI)

NŐI K–4 500-ON MEGVAN A DÖNTŐ

A második versenyszámban, női K–4 500-on az előző három olimpián győztes magyar hajó a második futamában volt érdekelt. A magyar hajóban Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara és Gazsó Alida ül. Közülük csak Csipes volt korábban tagja olimpiai bajnok négyesnek. Nem sikerült jól a rajt a mieinknek, a németek, a kínaiak és az ausztrálok is elénk kerültek, de a táv második felében sikerült előznünk és végül a németek mögött a 2. helyen rögtön döntőbe jutott a magyar hajó. Ebben a számban ugyanis az első három egyből a fináléba kerül, a többiekre középdöntő vár. A mieink összességében a negyedik időt érték el (1.33.42) az előfutamban, a leggyorsabb a német hajó volt (1:32.34), de az első futamban az újzélandiak (1:32.40) és a spanyolok (1:32.92) is gyorsabbak voltak a mieinknél.

C–2 500 MÉTEREN MÉG VÁRNI KELL A TOVÁBBJUTÁSRA

Férfi C–2 500 méteren az olasz és az orosz kettős jutott tovább az első két helyen, az Adolf Balázs, Hajdu Jonatán alkotta magyar kettős a 4. lett futamában, így délután reményfutamra kényszerül.

Női C–2 500-on az olimpiai újonc, Európa-bajnok Kiss Ágnes, Nagy Bianka kettős következett a 2. futamban, az ötös pályán. A mieink gyengén rajtoltak, és végül a futamgyőztes kanadaiak és a 2. spanyolok mögött a 3. helyen végeztek, így nem jutottak egyből a középdöntőbe, délután reményfutam vár a magyar kettősre.

K2–500 MÉTER

A folytatásban K–2 500 méter következik, a férfiaknál és a hölgyeknél is két-két magyar egység lesz érdekelt, egy futamból az első két helyezett jut a középdöntőbe. Az első futamban a Nádas Bence, Tótka Sándor kettős végig továbbjutó helyen haladva lett második a német egység mögött és került be a középdöntőbe.

KAJAK-KENU – A KEDDI PROGRAM

Előfutamok

9.30: férfi K–4 500 (Kuli István, Csizmadia Kolos, Nádas Bence, Tótka Sándor): a magyar hajó a futamában 2 lett, középdöntőbe jutott

10.00: női K–4 500 (Pupp Noémi, Fojt Sára, Csipes Tamara, Gazsó Alida): a magyar hajó futamában 2. lett, bejutott a döntőbe

10.30: férfi C–2 500 (Adolf Balázs, Hajdu Jonatán): 4. lett futamában, a reményfutambam folytathatja

11.00: női C–2 500 (Kiss Ágnes, Nagy Bianka): a magyar egység futamában 3. lett, a reményfutamban folytathatja

11.30: férfi K–2 500 (Nádas Bence, Tótka Sándor és Kopasz Bálint, Varga Ádám)

12.10: női K–2 500 (Pupp Noémi, Fojt Sára, és Gazsó Alida, Csipes Tamara)

Reményfutam

13.10: férfi K–4 500

13.20: női C–2 500 (Kiss Ágnes, Nagy Bianka )

13.50: férfi C–2 500 (Adolf Balázs, Hajdu Jonatán)

14.10: női K–2 500 (Pupp Noémi, Fojt Sára, és Gazsó Alida, Csipes Tamara)

14.30: férfi K–2 500 (Nádas Bence, Tótka Sándor és Kopasz Bálint, Varga Ádám)