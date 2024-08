Kajak-kenu: két futamgyőzelem és négy továbbjutás a délutáni programban

Pupp Noémi: – Hosszú volt a nap, jó, hogy vége. A négyessel elégedett vagyok, de ott is lehet javulni. Az eddig látottakból azt mondom, talán a németeket is el lehet kapni. A páros előfutam nagyon bosszant, hiszen pár tizeden múlt nem csak a továbbjutás, hanem a győzelem is. Lehet, hogy ez a tüske maradt bennünk az előző futamra. Elfáradtunk, 8 órától itt vagyunk és két óránként éles pályákat mentünk.

Csipes Tamara: – Kicsit hektikus felkészülés után a négyes remek volt, azt beszéltük a lányokkal, hogy mentálisan rendben kell lenni, és ha azt csináljuk, amit mindannyian egyesben tudunk, akkor meglephetjük saját magunkat is. A táv felétől dőltem, azaz azt éreztem, mintha billenne a hajó, ezért instabil vagyok. Teljesen korrekt pályát mentünk így is. A párosnál elég erős jobbos oldalszél volt, amelyet nehezen kezelek mentálisan, meglehetősen gyengének éreztem magam fejben. A második futamra már inkább jobbos hátszél volt, technikailag jó pályát mentünk.