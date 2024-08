Párizs 2024: hivatalos levélben áll ki a MÖSZ Hámori Luca mellett következő ellenfele miatt – interjú

– Akár úgy is lehet fogalmazni, hogy áll a bál a női ökölvívóknál az algériai Iman Helif miatt, akit férfinak minősítettek, ezért a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBA) kizárta a saját versenyeiről – most mégis ő lesz Hámori Luca ellenfele a legjobb nyolc között az olimpián.

– Valóban így van. Nagyon szomorúak vagyunk, hogy nem a magyar csapat sikere a fő téma, nem az, hogy három kvótából két ötödik, pontszerző helyünk már biztosan van, menetel a csapat és Luca is éremért száll majd ringbe, hiszen régen volt legutóbb ilyen eredményes nálunk az ökölvívás – kezdte a Nemzeti Sportnak adott interjúját Berkó Lajos, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség (MÖSZ) ügyvivő testületének tagja –, hanem egy sporttal teljesen összeegyeztethetetlen dologról kell beszélnünk. Még azt is megkérdezték tőlem, kiáll-e egyáltalán Luca a mérkőzésre, hiszen gyakorlatilag egy férfival kell megküzdenie. Egészen drámai volt az algériai előző meccse az olasz lány ellen, aki negyven másodperc körül feladta a mérkőzését, mert olyan ütéseket kapott, amilyeneket még sosem tapasztalt. Nagyon erős felkészülésen van túl a magyar válogatott, hihetetlen fizikai munkát végeztek a sportolóink, de férfiakat nem hívtunk, hogy Luca velük eddzen, erre nem számítottunk. Vállalhatatlan és felháborító ez a helyzet, a Magyar Ökölvívó-szakszövetség pedig minden lehetőséget megragad, hogy valahogyan jóvá tegye ezt a versenyző felé.

– Mit tehet ebben a helyzetben a hazai szövetség?

– A kollégáim már készítik a levelet, amelyben a Magyar és a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz fordulunk, hangot adva felháborodásunknak – nem értjük, hogy a NOB miért engedett be egy olyan bokszolót az ötkarikás játékok általa felügyelt ökölvívó tornájára, akit korábban a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség a saját eseményeiről, még a világbajnokságról is kitiltott, mert az orvosi vizsgálatnál azt állapították meg, XY kromoszómával rendelkezik. Vizsgáljuk, hogy milyen jogorvoslati lehetőségünk van ebben a helyzetben. Az biztos, hogy még Luca következő mérkőzése előtt eljuttatjuk levelünket a MOB-nak és a NOB-nak is.

– Tanácsolja majd a MÖSZ Hámori Lucának, hogy a saját épségét szem előtt tartva inkább ne vállalja a mérkőzést Helif ellen?

– Nem, nekünk ez meg sem fordult a fejünkben, csak egy újságírói kérdésként hangzott el. Luca nagyon fel van dobva, flow-ban van, aki látta a csütörtöki mérkőzését az ausztrál ellenfele ellen, vagy a korábbit az ír lánnyal szemben, az tudja, miről beszélek. Élvezi az ökölvívást, magabiztos, technikásan bokszol, eszébe sem jut, hogy ne szálljon ringbe. Mi pedig nem fogjuk megfosztani attól az élménytől, hogy éremért küzdjön, nem kérhetünk tőle ilyet. De mivel a NOB engedte, hogy ilyen egyenlőtlenség alakuljon ki, minden lehetséges platformon hangoztatni fogjuk, hogy elítéljük ezt a gyakorlatot.

ÖKÖLVÍVÁS

Nők. 66 kg

A nyolc közé jutásért: Hámori Luca–Williamson (ausztrál) p. gy. (5:0)