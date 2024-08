Németország csoportgyőztes, a francia–magyar meccs győztesével játszik az olimpiai férfi kézitorna negyeddöntőjében

Németország egy meccset leszámítva kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott a csoportkörben, amit négy győzelemmel és egy vereséggel abszolvált. Az utolsó mérkőzésen 36–29-es sikert arattak a németek Szlovénia ellen, amely így is biztos továbbjutó 6 ponttal.

Ami ezt a meccset illeti, a kezdés szoros volt, 5–5 után a szlovénok még többször vezettek is kettővel, majd 10–10 után a németek átvették az irányítást, s nagyon elléptek, a szünetre már 23–14-es előnnyel mentek. A fordulás után többször is vezetett tízzel Németország, de a végére visszaengedte Szlovéniát, így 36–29-cel fejeződött be a meccs.

KÉZILABDA

FÉRFIAK

A-csoport

Svédország–Japán 40–27 (16–9)

Legjobb dobók: Karlsson 6, Gottfridsson 5, ill. Szugioka 9, Yosida 5

Németország–Szlovénia 36–29 (23–14)

Legjobb dobók: Hafner 7, Heymann 6, ill. Horzen 7, Henigman 4

21.00: Spanyolország–Horvátország

B-csoport

Egyiptom–Argentína 34–27 (14–15)

Legjobb dobók: el-Dera 6, Hesam 5, ill. Pizarro 6, Moyano 4, Moscariello 4, Parker 4

16.00: Magyarország–Franciaország

19.00: Dánia–Norvégia