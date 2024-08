Ezúttal a svédeket zavarta meg a kései gól – Franciaország jutott be elsőként a női kézilabda olimpiai döntőjébe

Gulyás Michelle így látta a pénteki napot: „Nagyon készültem mentálisan erre a versenyre, tudtam, hogy teljes mértékben felkészült vagyok, az edzőim olyan munkát végeztek, ami kell a jó szereplésemhez. Magamban és az elvégzett munkában is bíztam, igyekeztem élvezni a vívást, mert ezer éve nem élveztem annyira, mint most. Nyilván könnyű valamit élvezni, ha jól is megy, de nagyon jó érzés volt, hogy a lelátóról szurkolt a családom, majdnem az összes edzőm, és amikor tust adtam, felnéztem, és mindenki örült, ez annyira feldobott, hogy pluszerőt adott a következő asszóra. Kicsit izgultam, mennyire visz el a hév, mert mondták, hogy ez az olimpia egész más, mint Tokióban a koronavírus-járvány alatt volt, de engem teljes mértékben feltöltött ez a nap. Mindenképp jó, hogy van egy nap pihenő, mert száz százalékot adtam ki magamból ezen a víváson annak ellenére, hogy volt benne néhány hiba. De nem akarok a rossz részről beszélni, annyira jó volt. Sok múlik a lovagláson, azután fogom látni, mennyire tudok taktikázni, reménykedem, hogy fogok tudni, és minden rendben lesz a döntőre.”

„Nem teljesen vagyok elégedett, mert technikailag nagyon sokat hibáztam, és nem tetszett, ahogyan vívtam. Próbáltam rajta változtatni, szélesíteni a repertoáromat, mert volt egy időszak, hogy beszűkültem, de meg tudom látni az egész pozitív oldalát is. Nagyon mélyről jöttem, a vívást nevezhetjük a leggyengébb számomnak, úgyhogy sokszor sokat adtam volna ezért a kétszáz pontért vagy 15 győzelemért, szóval biztosan át fogom értékelni ezt, de most van egy kis keserűség bennem. Minden verseny más, a világbajnokságot 17 győzelemmel zártam, a szófiai világkupát, amelyet megnyertem, 16-tal, úgyhogy ilyen szempontból nincs hatalmas lemaradáson. Nincs még minden veszve, most jönnek az én számaim! Életemben nem éreztem ilyen jól magam vívás közben, mint most, sajnálom, hogy ilyen eredmény társult mellé, mert belülről nem így éltem meg. Hogy szurkolnak nekem, skandálják a nevemet édesanyámék, a családom, a barátok, az elképesztő volt, és a francia szurkolók is odatették magukat. Fura ez a lebonyolítás, nem vagyunk hozzászokva, hogy így legyen, azt keresem, hogyan tudom magam a legjobban összeszedni, bár fejben, lelkileg és fizikailag is teljesen rendben vagyok, a technikai hibáimat a bónuszvíváson megpróbálom kijavítani. A többit viszont nem kell másik útra terelni, mert a helyükön vannak a dolgok” – értékelt Guzi Blanka.

PÁRIZS 2024

ÖTTUSA

NŐI RANGSOROLÓ VÍVÁS

...2. Gulyás Michelle 245 (24/11)

...27. Guzi Blanka 200 (15/20)