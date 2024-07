„Tudtam, hogy eljön ez a pillanat” – Debreczeni-Klivinyi Kinga az Angola elleni meccs előtt

Közel került a továbbjutáshoz a magyar női kézilabda-válogatott az olimpián, miután elképesztő hajrával 25–24-re legyőzte Brazíliát, így nagyon fontos két pontot szerzett. Egyben óriási lehetőség előtt is áll, ugyanis ha Angola ellen is nyer kedden, szinte már készülhet az egyenes kieséses szakaszra. A brazilok elleni siker két kulcsfigurája a 19 éves Simon Petra és a 32 éves Debreczeni-Klivinyi Kinga volt, a magyar keret legfiatalabb és egyik legidősebb tagja.

„Sejtettem, hogy eljön a pillanat az olimpián, amikor nagyobb szerep hárul rám, és a brazilok elleni mérkőzés előtt már éreztem, hogy ez a találkozó lesz az! – mondta a Nemzeti Sportnak Klivinyi a mérkőzés után. – Egyrészt azért gondoltam, hogy nagyobb szerepem lesz, mert a franciák elleni első meccsen kevesebb játékidőt kaptam, másrészt a brazilok nyitott védekezése jobban fekszik nekem az egy-egyezések miatt. És minden úgy is alakult, ahogy számítottam rá, boldog vagyok és büszke a csapatra, hogy ötgólos hátrányból is visszajöttünk.”

Az irányító-balátlövő szerint a nagy sebességre nem készültek külön, hiszen a brazilok nem gyorsabbak, mint az olimpiai és világbajnoki címvédő franciák, viszont a győri balátlövőre, Bruna de Paulára külön kellett figyelni, olykor két embert is rá kellett állítani, így a többi játékos őrzését létszámhátrányban kellett megoldaniuk. Amikor a második félidőben védekezést váltottak, és kijöttek öt egyes nyitott felállásra, sikerült megtörni a riválist, és az utolsó másodpercekben Simon Petra megszerezte a győztes gólt.

„Az utolsó időkérésnél megbeszéltük, hogy ugyanazt a figurát játsszuk meg, amiből korábban már több gólt is szereztünk, csak teszünk bele még egy keresztmozgást – emlékezett vissza Debreczeni-Klivinyi. – Örülök, hogy Simike bátor volt, elvállalta és beakasztotta a jobb felsőbe. Jó érzés, hogy van egy olyan tizenkilenc éves játékosunk, aki nem remegett meg a meccs végén a feladat súlyától, és meg tudta oldani. A félidőben én is ráerősítettem a kapitány szavaira, hogy ne kapkodjon, és meglesz az eredménye; a lefújás után mondtam is neki, »látod, Simike, a horvátok ellen és most is megcsináltuk!«”

A játékos szerint nem lesz egyszerű dolguk a következő csoportmeccsen az Afrika-bajnok Angola ellen sem, de ha úgy tudnak küzdeni, mint Brazília ellen, és kijavítják a hibákat, amelyekből az első félidőben sok volt, a következő meccs és vele az újabb két pont is meglesz, amire óriási szükség van a továbbjutáshoz.

„Néztük az angolaiak hollandok és spanyolok elleni összecsapásait, valamint az edzőmeccseiket is, így nagyjából képben vagyunk, de már az is elég, amikor az ebédlőben jönnek velünk szembe, és látjuk, mennyire erősek, magasak, a pályán meg gyorsak” – tette hozzá a Budaörs játékosa, és ugyan az Ambros Martín vezette spanyolok játéka eddig óriási csalódás a tornán, ez nem von le semmit Angola 26–21-es sikerének értékéből.

Debreczeni-Klivinyi Kingát nemcsak az motiválja, hogy valószínűleg az utolsó olimpiáján vesz részt, de olyan kétszemélyes szurkolótábora van Párizsban, amilyen másnak nincs, és ami óriási erőt ad neki.

„Fantasztikus volt a legutóbbi meccs és a győzelem, különösen azért, mert itt van a kislányom és a férjem, nagyon boldog vagyok, hogy el tudtak jönni, és köszönöm nekik, hogy itt vannak és támogatnak. Ez csodálatos érzés” – mondta kicsit elérzékenyülve a játékos.

Golovin Vlagyimir együttese kedden 16 órakor csap össze Angolával.

ELLENFÉLNÉZŐ Egy bravúrt már elértek Párizsban Afrika uralkodó nemzeteként 1996 óta minden olimpián ott van az angolai csapat, amely kétszer is a legjobb nyolcban zárt. Nagyon ritkán futunk össze vele, tétmérkőzésen legutóbb a 2007-es vb-n – éppen Párizsban – meglepetésre 37–36-ra kikaptunk. Ennél sokkal mérvadóbb, hogy a francia fővárosban előbb Hollandiát sikerült megszorongatniuk, majd Spanyolországot bravúrral legyőzték. Gyors játékot próbálnak játszani, de az alacsonyabb képzettségük miatt ezt általában sok technikai hibával csinálják. Legjobb játékosaik közül az irányító Helena Paulo (CSM Targu Jiu), a jobbátlövő Azenaide Carlos (CSM Corona Brasov) és a beálló Albertina Kassoma (Rapid Bucuresti) is Romániában kézilabdázik. Az első két fordulóban a legtöbb gólt Vilma Nenganga szerezte, összesen tizenhármat. Ő a két legnagyobb angolai klubcsapat, a Primeiro de Agosto és a Petro de Luanda közül utóbbinak a balátlövője. Albertina Kassoma OLIMPIA: 7. (1996), 8. (2016), 9. (2000, 2004) – 7 részvétel

VB: 7. (2007), 8. (2011), 11. (2009) – 17 részvétel

AFRIKA-BAJNOKSÁG: 1. (1989, 1992, 1994, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016, 2018, 2021, 2022), 2. (1991), 3. (1996, 2014) – 22 részvétel

MAGYAR MÉRLEG ELLENE: 7 mérkőzés, 6 győzelem, 1 vereség, 250–174-es gólkülönbség

LEGUTÓBB EGYMÁS ELLEN: 2014. augusztus 9., felkészülési mérkőzés, Kecskemét

Magyarország–Angola 40–26 (24–13)

Legjobb dobók: Bognár-Bódi 7, Kovacsics 6, Bulath 5, Triscsuk 4

Spanyolország a kiesés szélén Katasztrofálisan kezdte a spanyol női kézilabda-válogatott a párizsi olimpiát, noha a sorsolás alapján két könnyű győzelemben bízhatott az első két fordulóban Brazília és Angola ellen. Ám előbb Brazília 29–18-ra kiütötte, majd Angola is fordított ellene a második félidőben, 26–21-re legyőzve az ETO korábbi sikertrénere, Ambros Martín vezette spanyol csapatot. Egyetlen részlet működött ezen a két összecsapáson a spanyoloknál, és az a hétméteresek gólra váltása volt: Carmen Campos (6/6), Mireya González (3/3) és Alexandrina Cabral (1/1) sem hibázott büntetőből. A spanyolok helyzetkihasználása Brazília ellen 45, Angola ellen 46 százalékos volt. Hiába tűnik a megszokottnál gyengébbnek a mezőny a legjobb öt (francia, norvég, svéd, dán és holland) csapat mögött, ilyen támadásvezetéssel még jelen körülmények között sem lehet meccset nyerni olimpián. A magyar válogatott csütörtökön a 4. fordulóban lép pályára Spanyolországgal szemben, az eddig látottak alapján egyértelmű esélyesként, miközben az életükért küzdő spanyolok a Hollandia és Franciaország elleni találkozón nem számítanak esélyesnek.

