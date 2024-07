Székely Zója: A reptéren vagyok, holnap meg már versenyzek – ez picit ijesztő

Székely Zója bevallotta: nem teltek könnyen az elmúlt napjai.

„Egy érzelmi hullámvasút volt. Talán most, hogy itt vagyok már a repülőtéren, picit jobban felfogom, hogy mi is történik velem. Egyelőre még csak kapkodom a fejemet, hogy mi is lesz, mert holnap már versenyzem. Valljuk be, egy picit ijesztő így kimondani, innen a repülőtérről. Sem pódiumedzésem, sem semmim nem volt kinn. Megpróbálom majd a helyzetből kihozni a maximumot.”

Videónkban elárulja, hogyan tudott egyáltalán készülni az olimpiára, és ilyen körülmények között milyen célokkal utazik Párizsba.

MILÁK KRISTÓF IS EZZEL A GÉPPEL MENT PÁRIZSBA

A KARDOZÓ LÁNYOK IS ELINDULTAK