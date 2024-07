Rendezzünk halolimpiát! – Malonyai Péter jegyzete

Olimpia van, ugyebár, így aztán az illetékesek már jóval a párizsi napkelte (6.26 óra) előtt, még az éj leple alatt vizsgálgatták, hogy alkalmas-e a Szajna a triatlonversenyek megrendezésére. Kiderült, hogy nem, ezért elhalasztották a férfiak versenyét – szerdára.

Hiszek a természetben, így Párizs folyójában is, de csak nehezen tudom elképzelni, hogy a szennyezettség 24 óra alatt akkorát javul, hogy nem veszélyezteti a sportolók egészségét.

A híradások az E. coli koncentrációját emelik ki a veszélyforrások közül, amiről legyen elég annyi, hogy roppant agresszív baktérium, tünetei: hányás, véres széklet, gyomorrontás, láz, hasmenés. Tudom, a kimagasló olimpiai szereplésért mindent megadnának az olimpikonok (egy felmérés szerint többen tíz évet is az életükből), de azért mégis…

Kívülállóként a lehető legfelelőtlenebb döntésnek tartom, hogy a Szajna lett a nyílt víz az idei játékokon, amelyen már eddig is kiderült, hogy a marketing fontosabb, mint a sport. Ami ugyebár a hőskor szlogenje szerint élet, erő, egészség, mindehhez 2024 júliusában (is) csak ennyit tehetek hozzá, hogy: na hiszen…

A franciáknál nincs makacsabb, ennek bizonyítékát látom abban, hogy a versenyek előtt Párizs polgármestere, Anne Hidalgo és Amélie Oudéa-Castéra sportminiszter a játékok előtt megmártózott a folyóban, hogy igazolják, ott van a Kánaán. A két felkent méltóság háziorvosához nincs telefonszámom, nem tudom, lett-e bajuk a reklámfürdőzés után, mindenesetre a Szajna nem az a folyó, ahová strandolni járnak a párizsiak.

És innentől kezdve az Orvosi Hetilap munkatársa is lehetnék. Elvégre ha már egészség, a 2020-ra kiírt 2021-es tokiói olimpián is győztes volt a coli, klasszisunkat, Bragmayer Zsanettet is legyőzte. Akkor ugyebár a Covid volt a legnagyobb ellenfél, mintha legyűrtük volna, de ki tudja… Nyilván ő is készült az olimpiára (mutánsok), miért éppen őt ne ragadná magával a játékok szelleme. Így aztán a háromszoros olimpiai bajnok, most 100 méteren ezüstérmes brit úszó, Adam Peaty, a mögötte végző amerikai Nic Fink, és a négyszeres világbajnok ausztrál Lani Pallister (visszalépett 1500 gyorson) is pozitív tesztet produkált, nem beszélve néhány pólós honfitársnőjéről.

Ehhez képest jó hír, hogy piráját fogtak nálunk, de nyugi, nem lesz nagy baj, nem bírja a 13 fokosnál hidegebb vizet, legfeljebb ismeretlen betegségekkel veszélyeztetheti az állományt.

Mindenesetre rendezhetnénk egy halolimpiát az Alcsi Holt-Tiszában.

