Két olimpiai rekord is megdőlt; Marchand minden karcsapására ollézott a közönség

Az ausztrál Kaylee McKeown önmagához képest nem indult jól női 100 háton, féltávnál negyedikként fordult – az élen ekkor a világcsúcstartó amerikai Regan Smith állt – ám remekül hajrázott és 14 századdal megdöntötte saját, Tokióban felállított olimpiai rekordját!

A játékok új csúcsa született meg férfi 800 gyorson is. Az ír Daniel Wiffen először 400 méter után került az élre, nagy csatát vívott az amerikai Bobby Finkével és az olasz Gregorio Paltrinierivel is, majd az utolsó ötven métert remekül fejezte be és megszerezte első olimpiai érmét – rögtön arany színben. A 23 esztendős úszó az ukrán Mihajlo Romancsuk tokiói rekordját 3.09 másodperccel javította meg.

A férfi 4x200-as gyorsváltóját a britek nyerték, szorosan a nyomukban az amerikaiakkal és az ausztrálokkal.

Női 100 gyorson a hongkongi Siobhán Bernadette Haughey, férfi 200 mellen Leon Marchand jutott legjobb idővel fináléba. A francia úszó minden egyes karcsapására ollézott a közönség, majd miután kimászott a medencéből, hosszasan skandálták a nevét.

PÁRIZSI OLIMPIA

ÚSZÁS

KÖZÉPDÖNTŐK

FÉRFIAK

100 M GYORS

1. Pan Csan-lö (kínai) 47.21

2. Kyle Chalmers (ausztrál) 47.58

3. NÉMETH NÁNDOR 47.61

200 M MELL

1. Léon Marchand (francia) 2:08.11

2. Zac Stubletty-Cook (ausztrál) 2:08.57

3. Dong Cse-hao (kínai) 2:08.99

200 M PILLANGÓ

1. MILÁK KRISTÓF 1:52.72

2. Léon Marchand (francia) 1:53.50

3. Ilya Kharun (kanadai) 1:54.01

...14. MÁRTON RICHÁRD 1:55.93

NŐK

100 M GYORS

1. Siobhán Bernadette Haughey (hongkongi) 52.64

2. Shayna Jack (ausztrál) 52.72

3. Molle O'Callaghan (ausztrál) 52.75

DÖNTŐK

FÉRFIAK

800 M GYORS

1. Daniel Wiffen (ír) 7:38.19 – olimpiai rekord

2. Bobby Finke (amerikai) 7:38.75

3. Gregorio Paltrinieri (olasz) 7:39.38

4x200-AS GYORSVÁLTÓ

1. Nagy-Britannia (James Guy, Tom Dean, Matthew Richards, Duncan Scott) 6:59.43

2. Egyesült Államok (Luke Hobson, Carson Foster, Drew Kibler, Kieran Smith) 7:00.78

3. Ausztrália (Maximillian Giuliani, Flynn Southam, Elijah Winnington, Thomas Neill7:01.98

NŐK

100 M HÁTx

1. Kaylee McKeown (ausztrál) 57.33 – olimpiai rekord

2. Regan Smith (amerikai) 57.66

3. Katharine Berkoff (amerikai) 57.98