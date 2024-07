Kapás Boglárka jobban van, és készen áll a szerdai versenynapra – videó

A 31 éves Kapás Boglárka szerda délelőtt női 200 méteres pillangóúszásban lesz először érdekelt az utolsó olimpiáján.

„Sziasztok! Szerettem volna megköszönni, hogy ennyien írtatok, gondoltatok rám, kívántatok jobbulást és küldtétek az erőt. Megkaptam, mert ma már sokkal jobban vagyok, mint tegnap – kezdte a videóban. – Tegnap még egész nap hőemelkedésem volt, és elég rossz kedvem is, de ma reggel felkeltem, és úgy érzem, hogy holnap fogok tudni versenyezni. Biztos, hogy egy kicsit azért legyengített ez a kis betegség, de ezt most próbálom kizárni, erre most nem gondolok. Arra fogok gondolni, hogy ez meg sem történt, és hogy erőm teljében vagyok. Várom nagyon, hogy holnap ússzak és versenyezzek itt, az utolsó olimpiámon. Lesz, ami lesz, mindent bele fogok adni, és értetek fogok úszni!”