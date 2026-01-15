Serie A: megszakította nyeretlenségi sorozatát a Bologna
Fel tudja-e újra venni a fonalat az évadot nagyszerűen kezdő Bologna? – ez volt a legnagyobb kérdés a Pó-alföldiek veronai vendégszereplése előtt. Vincenzo Italiano csapata ugyanis az utóbbi időben nyomokban sem emlékeztet idény eleji önmagára: a piros-kékek legutóbb tavaly november 22-én érezték a győzelem ízét, az azóta lejátszott hét nyeretlen meccsükön mindössze három pontot tudtak összekaparni.
A mérkőzés elején úgy tűnt, tovább folytatódik a vesszőfutás, a kiesőzónában szerénykedő Hellas Verona ugyanis már a 13. percben megszerezte a vezetést, mégpedig szépségdíjas góllal: mind a találatot megelőző 70 méteres Amin Sarr-szóló, mind pedig Gift Orban befejezése nyomán csak csettinteni tudtak a futballínyencek. Ám esztétikailag (és eredményben) a Bologna sem akart elmaradni: előbb egy szabadrúgás-kombináció végén Riccardo Orsolini pókhálózta ki a bal felső sarkot, majd Jens Odgaard lőtt hatalmas gólt a tizenhatoson belülről, hogy aztán Santiago Castro szemet gyönyörködtető kapáslövéssel már kétgólos előnyhöz juttassa a vendégeket.
A második félidőben tempós, ám sokáig eredménytelen játék folyt, egyik csapatnak sem sikerült a labdát önerőből a másik kapujába juttatnia. Megtette azonban ezt szívességet a Veronának a bolognai Remo Freuler, aki a 72. percben öngólt vétett. A váratlan gól után a hazaiak mindent elkövettek az egyenlítés érdekében, és Sarrnak volt is erre lehetősége, de újabb szólója végén Federico Ravaglia kapus hárítani tudott, ezzel nagyban hozzájárult, hogy a Bologna megszakítsa nyeretlenségi szériáját. 2–3
OLASZ SERIE A
A 16. FORDULÓBÓL BEPÓTOLT MÉRKŐZÉSEK
Hellas Verona–Bologna 2–3 (Orban 13., Freuler 72. – öngól, ill. Orsolini 21., Odgaard 29., S. Castro 44.)
20.45: Como–Milan (Tv: Match4)
Szerdán játszották
Internazionale–Lecce 1–0 (P. Esposito 78.)
Napoli–Parma 0–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Internazionale
|20
|15
|1
|4
|43–17
|+26
|46
|2. Milan
|19
|11
|7
|1
|30–15
|+15
|40
|3. Napoli
|20
|12
|4
|4
|30–17
|+13
|40
|4. Juventus
|20
|11
|6
|3
|32–16
|+16
|39
|5. Roma
|20
|13
|–
|7
|24–12
|+12
|39
|6. Como
|19
|9
|7
|3
|27–13
|+14
|34
|7. Atalanta
|20
|8
|7
|5
|25–19
|+6
|31
|8. Bologna
|20
|8
|6
|6
|29–22
|+7
|30
|9. Lazio
|20
|7
|7
|6
|21–16
|+5
|28
|10. Udinese
|20
|7
|5
|8
|22–32
|–10
|26
|11. Sassuolo
|20
|6
|5
|9
|23–27
|–4
|23
|12. Torino
|20
|6
|5
|9
|21–32
|–11
|23
|13. Cremonese
|20
|5
|7
|8
|20–28
|–8
|22
|14. Parma
|20
|5
|7
|8
|14–22
|–8
|22
|15. Genoa
|20
|4
|7
|9
|22–29
|–7
|19
|16. Cagliari
|20
|4
|7
|9
|21–30
|–9
|19
|17. Lecce
|20
|4
|5
|11
|13–28
|–15
|17
|18. Fiorentina
|20
|2
|8
|10
|21–31
|–10
|14
|19. Pisa
|20
|1
|10
|9
|15–30
|–15
|13
|20. Verona
|20
|2
|7
|11
|17–34
|–17
|13