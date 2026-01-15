Serie A: megszakította nyeretlenségi sorozatát a Bologna

Fel tudja-e újra venni a fonalat az évadot nagyszerűen kezdő Bologna? – ez volt a legnagyobb kérdés a Pó-alföldiek veronai vendégszereplése előtt. Vincenzo Italiano csapata ugyanis az utóbbi időben nyomokban sem emlékeztet idény eleji önmagára: a piros-kékek legutóbb tavaly november 22-én érezték a győzelem ízét, az azóta lejátszott hét nyeretlen meccsükön mindössze három pontot tudtak összekaparni.

A mérkőzés elején úgy tűnt, tovább folytatódik a vesszőfutás, a kiesőzónában szerénykedő Hellas Verona ugyanis már a 13. percben megszerezte a vezetést, mégpedig szépségdíjas góllal: mind a találatot megelőző 70 méteres Amin Sarr-szóló, mind pedig Gift Orban befejezése nyomán csak csettinteni tudtak a futballínyencek. Ám esztétikailag (és eredményben) a Bologna sem akart elmaradni: előbb egy szabadrúgás-kombináció végén Riccardo Orsolini pókhálózta ki a bal felső sarkot, majd Jens Odgaard lőtt hatalmas gólt a tizenhatoson belülről, hogy aztán Santiago Castro szemet gyönyörködtető kapáslövéssel már kétgólos előnyhöz juttassa a vendégeket.

A második félidőben tempós, ám sokáig eredménytelen játék folyt, egyik csapatnak sem sikerült a labdát önerőből a másik kapujába juttatnia. Megtette azonban ezt szívességet a Veronának a bolognai Remo Freuler, aki a 72. percben öngólt vétett. A váratlan gól után a hazaiak mindent elkövettek az egyenlítés érdekében, és Sarrnak volt is erre lehetősége, de újabb szólója végén Federico Ravaglia kapus hárítani tudott, ezzel nagyban hozzájárult, hogy a Bologna megszakítsa nyeretlenségi szériáját. 2–3

OLASZ SERIE A

A 16. FORDULÓBÓL BEPÓTOLT MÉRKŐZÉSEK

Hellas Verona–Bologna 2–3 (Orban 13., Freuler 72. – öngól, ill. Orsolini 21., Odgaard 29., S. Castro 44.)

20.45: Como–Milan (Tv: Match4)

Szerdán játszották

Internazionale–Lecce 1–0 (P. Esposito 78.)

Napoli–Parma 0–0