Nemzeti Sportrádió

Serie A: megszakította nyeretlenségi sorozatát a Bologna

V. H. L.V. H. L.
Vágólapra másolva!
2026.01.15. 20:34
Riccardo Orsolini (7-essel) szerezte a Bologna első gólját (Fotó: Getty Images)
Címkék
AC Milan Como Serie A Bologna Hellas Verona
Négy káprázatos és egy balszerencsés gólt láthatott a közönség Veronában, ahol a vendég Bologna 3–2-re legyőzte a hazaiakat a Serie A 16. fordulójából januárra halasztott mérkőzésen.

Fel tudja-e újra venni a fonalat az évadot nagyszerűen kezdő Bologna? – ez volt a legnagyobb kérdés a Pó-alföldiek veronai vendégszereplése előtt. Vincenzo Italiano csapata ugyanis az utóbbi időben nyomokban sem emlékeztet idény eleji önmagára: a piros-kékek legutóbb tavaly november 22-én érezték a győzelem ízét, az azóta lejátszott hét nyeretlen meccsükön mindössze három pontot tudtak összekaparni.

A mérkőzés elején úgy tűnt, tovább folytatódik a vesszőfutás, a kiesőzónában szerénykedő Hellas Verona ugyanis már a 13. percben megszerezte a vezetést, mégpedig szépségdíjas góllal: mind a találatot megelőző 70 méteres Amin Sarr-szóló, mind pedig Gift Orban befejezése nyomán csak csettinteni tudtak a futballínyencek. Ám esztétikailag (és eredményben) a Bologna sem akart elmaradni: előbb egy szabadrúgás-kombináció végén Riccardo Orsolini pókhálózta ki a bal felső sarkot, majd Jens Odgaard lőtt hatalmas gólt a tizenhatoson belülről, hogy aztán Santiago Castro szemet gyönyörködtető kapáslövéssel már kétgólos előnyhöz juttassa a vendégeket.

A második félidőben tempós, ám sokáig eredménytelen játék folyt, egyik csapatnak sem sikerült a labdát önerőből a másik kapujába juttatnia. Megtette azonban ezt szívességet a Veronának a bolognai Remo Freuler, aki a 72. percben öngólt vétett. A váratlan gól után a hazaiak mindent elkövettek az egyenlítés érdekében, és Sarrnak volt is erre lehetősége, de újabb szólója végén Federico Ravaglia kapus hárítani tudott, ezzel nagyban hozzájárult, hogy a Bologna megszakítsa nyeretlenségi szériáját. 2–3

OLASZ SERIE A
A 16. FORDULÓBÓL BEPÓTOLT MÉRKŐZÉSEK
Hellas Verona–Bologna 2–3 (Orban 13., Freuler 72. – öngól, ill. Orsolini 21., Odgaard 29., S. Castro 44.)
20.45: Como–Milan (Tv: Match4)
Szerdán játszották
Internazionale–Lecce 1–0 (P. Esposito 78.)
Napoli–Parma 0–0

AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGk 
1. Internazionale20151443–17+26 46 
2. Milan19117130–15+15 40 
3. Napoli20124430–17+13 40 
4. Juventus20116332–16+16 39 
5. Roma2013724–12+12 39 
6. Como1997327–13+14 34 
7. Atalanta2087525–19+6 31 
8. Bologna2086629–22+7 30 
9. Lazio2077621–16+5 28 
10. Udinese2075822–32–10 26 
11. Sassuolo2065923–27–4 23 
12. Torino2065921–32–11 23 
13. Cremonese2057820–28–8 22 
14. Parma2057814–22–8 22 
15. Genoa2047922–29–7 19 
16. Cagliari2047921–30–9 19 
17. Lecce20451113–28–15 17 
18. Fiorentina20281021–31–10 14 
19. Pisa20110915–30–15 13 
20. Verona20271117–34–17 13 

 

 

AC Milan Como Serie A Bologna Hellas Verona
Legfrissebb hírek

Esposito volt a hős, az Inter növelte előnyét a Serie A élén

Olasz labdarúgás
23 órája

Márai Sándor könnyei és a scudettóig tartó csók – nápolyi jelentés

Olasz labdarúgás
Tegnap, 20:33

Több mint két évtized után újra van Ibrahimovic az Ajaxnál – hivatalos

Minden más foci
Tegnap, 10:02

Eltiltást kapott Conte az Inter elleni meccsen történt kiállítása miatt

Olasz labdarúgás
2026.01.13. 17:08

Serie A: a Juventus öt góllal küldte haza a Cremonesét

Olasz labdarúgás
2026.01.12. 22:55

Serie A: Chivu figyelmeztetett, szerinte négy-öt csapat is versenyben van a bajnoki címért

Olasz labdarúgás
2026.01.12. 10:02

McTominay duplázott, a Napoli kétszer egyenlített az Inter otthonában

Olasz labdarúgás
2026.01.11. 22:43

A hajrában csúszott ki a Fiorentina kezéből a három pont a Milan ellen, idegenben nyert a Lazio

Olasz labdarúgás
2026.01.11. 17:18
Ezek is érdekelhetik