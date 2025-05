Serie A: gólképtelen csatárai miatt szenved az Inter

Juventus 67, Roma 66, Lazio 65 pont – a zárás előtt a Juve BL-t, az AS Roma El-t, a Lazio Konferencialiga-indulást érő helyen áll. Ám mert egymás tapossák a csapatok, még bármi lehet, így tartogathat izgalmakat az utolsó forduló. A Juventus a Ve­nezia vendége lesz, amely győzelemmel még elkerülhetné a kiesést, az AS Roma a Torinóhoz utazik, a Lazio a Leccét fogadja, amely nincs kieső helyen: 31 pontja van, ahogy a most vonal alatt lévő Empolinak is (az egymás elleni eredményeik alapján előzi meg), a Venezia 29-et gyűjtött – a 17. helyezésről viszont nem határozhat a gólkülönbség, azonos pontszám esetén döntő párharcot rendeznek a bennmaradásért. Balogh Botond csapata, a Parma 33 pontos, az Atalanta vendége lesz, és különösen peches esetben (vereséggel, a Lecce és az Empoli győzelmével) még kieshet.