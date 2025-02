Joao Félix góllal mutatkozott be a Roma ellen továbbjutó Milanban

Néhány nap alatt másodszor is átesett a tűzkeresztségen Kyle Walker, a Milanhoz szűk két hete kölcsönadott 93-szoros veterán angol védő ugyanis három nappal azt követően, hogy bemutatkozott új csapatában az Inter elleni városi rangadón, ezúttal élete első Olasz Kupa mérkőzését játszhatta: a hétvégi döntetlen után pedig az első győzelme is megvan a piros-feketék játékosaként.

Ebben pedig nagy szerepe volt Walker honfitársának, Tammy Abrahamnak, aki az első negyedóra és az első félidő végén is betalált – holott az első 45 percben a vendég rómaiak majdnem kétszer annyi kapura lövéssel próbálkoztak, mint a Milan, amelynek három kaput eltaláló lövés elég is volt a két gólhoz.

A második félidőben aztán gyorsan megélénkült meccs, a még kisipari gólszerzéssel is csak nehezen vádolható Walkert (631 klubmeccsen 12 gól) csupán a léc gátolta meg, hogy góllal mutatkozzon be. Ugyanakkor viszont lendületesen érkezett a második félidőre a Roma is, s Alekszandr Dovbik alig tíz perc után szépített. A szünet utáni első negyedóra végéhez közeledve aztán véget ért Tammy Abraham számára a találkozó, Sérgio Conceicao vezetőedző úgy döntött, lecseréli, s a két napja Mexikóból megvett Santiago Giménez bemutatkozása mellett pedig egy újabb debütálás is megtörtént: érkezett a Chelsea-től kikölcsönzött Joao Félix is. Akinek első labdaérintése máris kiválóan sikerült: szöktette a mexikói debütánstársát, ám mielőtt Giménez lőhetett volna, beérték. Bő tíz perccel később felcserélődtek a szerepek: ezúttal Giménez ugratta ki Félixet, és a portugál ki is használta a ziccert. Ezzel gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés, igaz, kellett hozzá az is, hogy néhány perccel később Tijjani Reijnders öngólját videózás után visszavonják.

A hajrában már nem esett több gól – pedig volt rá sansza, például Paulo Dybalának –, így a 3–1-re nyerő Milan került a legjobb négy közé, az ellenfele pedig az Inter–Lazio összecsapás győztese lesz a döntőbe jutásért.

OLASZ KUPA

NEGYEDDÖNTŐ

Milan–Roma 3–1 (Abraham 16., 42., Joao Félix 71., ill. Dovbik 54.)