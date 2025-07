A pénz beszélt: az Al-Naszr bemutatta Joao Félixet

A Marca információi szerint a portugál játékos vasárnap Cristiano Ronaldo magánrepülőgépével először Salzburgba utazott, és átesett a kötelező orvosi vizsgálaton új csapatánál.

Pár nappal később pedig az Al-Naszr hivatalos is bejelentette: Joao Félix kétéves szerződést kötött új csapatával, amely ez idő alatt 70 millió eurós fizetést biztosít majd számára. A legutóbb a Chelsea-ben szereplő játékost szerződése aláírását követően hivatalosan is bemutatták a szaúdi klubnál.

Joao Félixnek ez már a hatodik klubváltása 2019 óta, amikor is 127 millió euróért cserébe az Atlético Madridhoz igazolt. A madridiak mellett szerepelt a Chelsea-ben (2023-ban valamint 2024 és 2025 között), a Barcelonában és a Milanban is, most pedig az Al-Naszr szerződtette.

A még mindig csak 25 éves támadó klubjaiban eddig 92 gólt és 44 gólpasszt jegyzett 323 mérkőzésen.