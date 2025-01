A Torinónak ezért lehetne szüksége Varga Barnabásra; Balogh remekelt a Parmában

A Parma ezúttal is Balogh Botonddal a kezdőcsapatban lépett pályára az olasz élvonalban a Torino elleni idegenbeli meccsen. A hétszeres magyar válogatott védő már a 19. bajnoki mérkőzésén játszott ebben az idényben, tehát mindegyik találkozón szerepet kapott, és általában végig is játssza a mérkőzéseket. Így volt ez most is, és hiba nélkül tette a dolgát a parmai védelemben, a flashscore.com-nál 6.9-es osztályzattal zárt, aminél a kezdőcsapatból csak hárman értek el magasabb értéket.

A Parma a második félidőben Valentin Mihaila révén eltalálta a kapufát, de a mérkőzés mérkőzés gól nélküli döntetlennel zárult.

A Torino sorozatban a harmadik bajnoki meccsén maradt nyeretlen, és egymás után a harmadik hazai mérkőzésén nem tudott gólt szerezni a Serie A-ban, sőt, a legutóbbi hat hazai bajnoki mérkőzésén csak kétszer talált be. Nem véletlen, hogy a héten is arról írt a La Repubblica, hogy csatárt keres a Torino, és a ferencvárosi Varga Barnabást továbbra is a kiszemeltek között emlegetik (más kérdés, hogy értesüléseink szerint az olasz klub nem tett ajánlatot a csatárért).

OLASZ SERIE A

19. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Torino–Parma 0–0

Parma: Balogh Botond kezdett, és végig is játszotta a meccset.

Monza–Cagliari 1–2 (Caprari 5. – 11-esből, ill. Zortea 22., Piccoli 51.)

Kiállítva: D'Ambrosio (63., Monza)

Lecce–Genoa 0–0

KÉSŐBB

20.45: Roma–Lazio (Tv: Match4)

TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK

Január 14.

18.30: Como–Milan

20.45: Atalanta–Juventus

Január 15.

20.45: Internazionale–Bologna

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Venezia–Empoli 1–1 (Pohjanpalo 5., ill. Esposito 32.)

Fiorentina–Napoli 0–3 (David Neres 29., R. Lukaku 54. – 11-esből, McTominay 68.)

Hellas Verona–Udinese 0–0

Kiállítva: Serdar (71., Verona)