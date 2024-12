A vártnál nehezebben tudott győzni az éllovas Atalanta

A tabella élén álló Atalanta és a mindössze 15. Cagliari találkozója közel sem a várható módon alakult. Az első félidőben egyáltalán nem tudtak dominálni a bergamóiak, sőt, a hazai gárdának több veszélyes helyzetet sikerült kialakítani, mint ellenfelének, így a gól nélküli játékrészért inkább az Atalanta lehetett hálás.

A fordulás után teljesen megváltozott a játék képe, sokkal agresszívabbá vált az Atalanta, aminek meg is lett az eredménye: a 66. percben Nicolo Zaniolo csodálatos góljának köszönhetően megszerezte a vezetést a listavezető. Ez a találat a győzelemhez is elég volt, így továbbra is a tabella első fokán állnak a bergamóiak.

OLASZ SERIE A

16. FORDULÓ

Cagliari–Atalanta 0–1 (Zaniolo 66.)

KÉSŐBB

18.00: Udinese–Napoli (Tv: Arena4)

20.45: Juventus–Venezia (Tv: Arena4)

Pénteken játszották

Empoli–Torino 0–1 (Ché Adams 70.)

Vasárnap

12.30: Lecce–Monza (Tv: Match4)

15.00: Bologna–Fiorentina (Tv: Match4)

15.00: Parma–Hellas Verona

18.00: Como–Roma

20.45: Milan–Genoa

Hétfő

20.45: Lazio–Internazionale