Videózások után büntetők, pontot csent a Juventustól a Cagliari

Az első hat bajnokijából hármat megnyerő, hármon döntetlent játszó Juventus már a mérkőzés elején uralta a játékot, a saját kapuja elé szorította a Cagliarit. A 13. percben a torinói játékosok hevesen reklamáltak Livio Marinelli játékvezetőnél, aki előbb tovább engedte a játékot, majd jelezte, hogy VAR-vizsgálat következik. Kiderült, Teun Koopmeiners szöglete után a középre ívelt, Federico Gatti által a kapu mellé fejelt labda Sebastiano Luperto ujjhegyéhez ért, és bár a labda íve nem változott, mivel a védő keze a válla felett volt, a szabályok szerint büntetőt kellett ítélni.

A tizenegyest Dusan Vlahovics végezte el, és megszerezte a vezetést a hazaiaknak, majd a Lipcse elleni hétközi BL-meccsen súlyos sérülést szenvedett Gleison Bremer mezét emelte a magasba csapattársaival.

A Juventus ezután is uralta a játékot, míg a szardíniaiak kontrákból próbáltak veszélyeztetni. A szünet után is voltak helyzetek mindkét oldalon, a Cagliari is el-eljutott a hazai kapuig, s az utolsó tíz percben az egyik támadása végén Roberto Piccoli Doulas Luizzal ütközve a Juventus 16-osán belül a földre esett. Hasonló jelenetsor következett, mint az elején: eleinte hiába reklamáltak a játékosok, Marinelli elhajtotta őket és továbbot intett, majd a VAR-szobából érkező információk hallatán mégis megállította a játékot. Ismét kiment a képernyőhöz, ameytől visszafordulva a tizenegyespontra mutatott.

A büntetőt ezúttal Razvan Marin értékesítette magabiztosan. A Juventusban Francisco Conceicao néhány perccel később megkapta második sárga lapját, és természetesen a pirosat is.

Marinelli nyolc percet hosszabbított, a Cagliari már a győzelemért támadott, a 95. percben Adam Obert a kapufát is eltalálta. A meccs utolsó jelenete egy Juventus-szöglet volt, amelyből Nicolo Fagioli szintén a kapufát találta el. Gól már nem született, a Cagliari pontot lopott a hét bajnokijából a negyediken ikszelő Juventus otthonából.

SERIE A, 7. FORDULÓ

Juventus–Cagliari 1–1 (Vlahovics 15. – 11-esből, ill. Marin 87. – 11-esből)

Kiállítva: Conceicao (89., Juventus)

KÉSŐBB

15.00: Bologna–Parma

15.00: Lazio–Empoli

18.00: Monza–Roma

20.45: Fiorentina–Milan

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Internazionale–Torino 3–2 (M. Thuram 25., 35., 60., ill. Zapata 36., Vlasic 86. – 11-esből)

Kiállítva: Maripán (20., Torino)

Atalanta–Genoa 5–1 (Retegui 24., 50., 74. – a harmadikat 11-esből, Éderson 60., De Roon 80., ill. Ekhator 83.)

Udinese–Lecce 1–0 (Zemura 75.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Napoli–Como 3–1 (McTominay 1., R. Lukaku 53. – 11-esből, Neres 86., ill. Strefezza 43.)

Verona–Venezia 2–1 (Tengstedt 9., Joronen 81. – öngól, ill. Oristanio 2.)