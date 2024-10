A korai piros lap megpecsételte a Torino sorsát, Thuram-triplával nyert az Inter

Az idény kezdetén mutatott formáját tekintve lett volna keresnivalója a Torinónak a San Sirónak, de a „bikák” chilei védője, Guillermo Maripán tett arról, hogy az Inter nyeregben érezhesse magát: a 30 éves bekk nyújtott lábbal, talppal csúszott rá Marcus Thuram bokájára, s némi VAR-ozást követően azonnali piros lappal kiállította Marcenaro játékvezető – mindezt a 20. percben.

A szabálytalanságot elszenvedő – és a sérülést jókora adag szerencsével megúszó – francia csatár a folytatásban alaposan megbosszulta a Maripán-akciót, a 25. percben Bastoni, tíz perccel később pedig Acerbi beadásából (érdekesség, hogy mindkét labda a bal oldalról érkezett az ötösre) fejelt a kapuba. A második hazai találatra villámgyorsan válaszoltak a vendégek, Duván Zapata a litván középpályás, Gineitis okos passzát váltotta gólra.

A fordulás után is maradt a hazai fölény, a 60. percben pedig Thuram feltette az i-re a pontot, miután lesipuskás módon kihasználta a torinói kaput védő Milinkovics-Szavics szarvashibáját, így a kora esti meccsen triplázó Reteguihez hasonlóan ő is mesterhármast jegyzett. A mérkőzés végjátékában szinte a semmiből jött az újabb szépítő gól, Nikola Vlasic a Masina felrúgásáért megítélt büntetőt értékesítette, de az egyébként nagyot küzdő Torinónak az egyenlítésre nem maradt ereje. Ha vártnál nehezebben is, de behúzta az összecsapást a címvédő. 3–2

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

Internazionale–Torino 3–2 (M. Thuram 25., 35., 60., ill. Zapata 36., Vlasic 86. – 11-esből)

Kiállítva: Maripán (20., Torino)

Atalanta–Genoa 5–1 (Retegui 24., 50., 74. – a harmadikat 11-esből, Éderson 60., De Roon 80., ill. Ekhator 83.)

Udinese–Lecce 1–0 (Zemura 75.)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK

12.30: Juventus–Cagliari (Tv: Arena4)

15.00: Bologna–Parma

15.00: Lazio–Empoli

18.00: Monza–Roma

20.45: Fiorentina–Milan

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Napoli–Como 3–1 (McTominay 1., R. Lukaku 53. – 11-esből, Neres 86., ill. Strefezza 43.)

Verona–Venezia 2–1 (Tengstedt 9., Joronen 81. – öngól, ill. Oristanio 2.)