Megvan Daniele De Rossi utódja az AS Románál – sajtóhír

Mint ismert, a csapatnál játékosként 18 évet töltő Daniele De Rossit 2024 januárjában nevezte ki vezetőedzőnek az AS Roma, miután a vezetőség megvált José Mourinhótól, de az olasz szakembernek nem sikerült megváltania a világot edzőként, ugyanis az előző kiírásban a hatodik helyen zártak a bajnokságban, az új idényt pedig nem kezdték fényesen, hiszen az első négy fordulóban három döntetlent értek el egy vereség mellett.

Az olasz lapok egybehangzóan arról számoltak be, hogy De Rossit az az Ivan Juric váltja a római kispadon, aki a nyáron három év után távozott a Torinótól. Sőt, a Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport és a Football-Italia is azt írta, hogy már Juric tartja a csapat szerda délutáni (18 órakor kezdődő) edzését.

Az edzői pályafutása során a Palermónál, a Genoánál, a Mantovánál, a Crotonénál, a Hellas Veronánál és a Torinónál is megfordult Juric a hírek szerint nem első számú jelölt volt az AS Románál, amely az AC Milantól nyáron távozó Stefano Piolit szemelte ki magának, de a szakember visszautasította az ajánlatot, ugyanis értesülések szerint a többek között Cristiano Ronaldót is foglalkoztató Al-Naszr vezetőedzője lesz.