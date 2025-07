Róma, az örök szerelem – Claudio Ranieri-sorozat, 4. rész

Ismerjük Pozsgay Imre híres mondását, miszerint a hála nem politikai kategória – de Claudio Ranieri példája megmutatja, hogy nem is „futballkategória”. Azok után, hogy – miként sorozatunk harmadik részében taglaltuk – 2016-ban csodát téve megnyerte a kis Leicester Cityvel a Premier League-et, úgy véljük, a minimum az lett volna, hogy élethosszig tartó szerződést kap az angol klubtól, elnevezik róla a hosszú oldali lelátót, és elkezdik faragni a szobrát a stadion bejáratához. Ehelyett a következő idény közepén, 2017. február 23-án kirúgták… Negyvenöt nappal azután, hogy a FIFA megválasztotta 2016-ban a világ legjobb edzőjének. Mert az immár a nemzetközi porondon is szereplő csapat csak a 14. helyen állt a bajnokságban. Pedig közben a BL-ben újoncként bejutott a legjobb 16 közé, de a Sevilla elleni nyolcaddöntő első meccse (1–2) után a rangidős játékosok találkoztak Vichai Srivaddhanaprabhával, a Leicester City elnökével, és az „összejövetel” megpecsételte Ranieri sorsát (bár Craig Shakespeare megbízott menedzser és a futballisták tagadták, hogy lázadás vezetett volna Ranieri menesztéséhez). A televíziós szakértőként dolgozó korábbi világklasszis csatár, Gary Lineker „pánikdöntésnek” nevezte az intézkedést, s azt mondta, még könnyeket is hullatott a hír hallatán. Mint valószínűleg sok Leicester-szurkoló, gondolhatjuk ezt abból is, hogy a BL-visszavágó 65. percében az akkor 65 éves Ranierit támogató fáklyákat és transzparenseket tartottak a magasba „Grazie Claudio” üzenettel.

Mindenesetre ez lehetőséget teremtett arra, hogy a Nantes-nál és a Fulhamnél tett rövid, jobbára sikertelen próbálkozás után visszatérjen szülővárosa és álmai klubjához, az AS Romához. Mint sorozatunk első részében olvashatták, játékosként mindössze hat mérkőzés adatott meg neki a „farkasok” bordó-sárga mezében, edzőként azonban háromszor is szolgálta az együttest.

Első ízben 2009 és 2011 között, amikor ezekkel a szavakkal foglalta el a kispadot: „Az, hogy a szülővárosom csapatát vezethetem, életem egyik legnagyobb megtiszteltetése. Ez több, mint munka – ez szerelem, kötelesség és büszkeség egyszerre. Mi, rómaiak kissé túlzásba visszük a dolgokat. Teljes szívünkből szeretjük a városunkat, és büszkék vagyunk arra, hogy Rómában születtünk. Van egy mondás: a Romáról nem beszélni, hanem szeretni kell.”

Luciano Spallettit váltotta a poszton, és az előző idényben a hatodik helyen végző együttes játéka látványosan javult, 23 mérkőzéses veretlenségi sorozatot produkált, és áprilisban az Intert is legyőzve az utolsó fordulókig harcban maradt a bajnoki címért. A Lazio elleni derbin 0–1-es félidő után a szurkolók legnagyobb döbbenetére lecserélte a két klubikont, Francesco Tottit és Daniele De Rossit – de a Roma fordított és 2–1-re nyert. A sajtó zseniális húzásnak nevezte, Ranieri pedig így nyilatkozott: „Egy edzőnek néha kemény döntéseket kell hoznia. Tudtam, hogy fájni fog, de a csapat érdeke mindennél fontosabb.”

Végül a Roma hajszállal maradt le a bajnoki címről, az Inter duplázott, és a Coppa Italia döntőjében is a milánóiak győztek. Ranieri azonban hős lett.

A következő idényben (2010–2011) azonban hullámzóan teljesített a csapat, Ranieri és Totti között is feszültség támadt a rotáció és a taktika miatt. Bár az együttes időnként magára talált, a gyenge szereplés végül Ranieri lemondásához vezetett 2011 februárjában. „A Roma mindig a szívem csücske marad, de most eljött az idő, hogy átadjam a helyem. A klub érdekében döntöttem így, hiszen néha új hangra van szükség” – mondta.

De 2019. március 8-án, amikor a Roma válságba került, ismét Ranierit hívta segítségül, aki Eusebio Di Francescót váltotta. Bár csak az idény végéig szólt a megbízatása, a klubnak és a szurkolóknak egyfajta lelki gyógyírt jelentett, hogy elvállalta a feladatot. „Amikor a Roma hív, nem lehet nemet mondani. Ez a klub az életem része, és mindig készen állok segíteni, ha szükség van rám” – mondta másodszori bemutatásakor.

Rövid idő alatt rendet tett az öltözőben, a csapat védekezése stabilabb lett, és bár a Bajnokok Ligája-indulás végül nem jött össze, a légkör sokkal jobb lett. Ezekkel a szavakkal köszönt el: „Nem vagyok varázsló, de sohasem adom fel. Mindig a végsőkig küzdök, és büszke vagyok arra, amit ez a csapat elért. A Roma mindig az otthonom lesz.”

Az idény végén visszavonult az edzősködéstől, elbúcsúzott az AS Roma szurkolóitól, de maradt a klubnál…

…a tulajdonos, Dan Friedkin számít a meglátásaira

Kevesen gondolták, talán őt magát is beleértve, hogy lesz ő még a „farkasok” edzője. Öt évvel később, immár 73 évesen, 2024 novemberében. A Roma ismét bajban volt, Daniele De Rossi előző idénybeli edzői lendülete kifulladt, az őt váltó horvát Ivan Juric pedig maga volt a katasztrófa, tizenkét meccsből csak négyet nyert meg, így távoznia kellett. Ranierinek nemcsak a jól ismert kötődése volt kiváló ajánlólevél, hanem a Cagliarinál 2023 januárja és 2024 májusa között végzett nagyszerű munkája is, amely során előbb feljuttatta a szárdokat a Serie A-ba, majd sikeresen benn is tartotta. Az idény végéhez közeledve azonban közölte, hogy a Cagliari lesz pályafutása utolsó csapata, más klubnál már nem kíván állást vállalni, legfeljebb a válogatottnál. Utolsó meccsén a Cagliari közönsége álló ovációval ünnepelte, és mindenhol összegezték a pályafutását. A statisztikák között szemet szúrt, hogy ez a Fiorentina elleni találkozó volt a 912. meccse edzőként az öt nagy elitligában, nála több ilyen mérkőzése (988) csak Arsene Wengernek volt. Ám a dalnak még nem volt vége, hiszen a nyugdíjas éveket gyorsan félbeszakította a novemberi felkérés. Ranieri először meglepődött, de nem tudott ellenállni: „Hat hónapja azt hittem, végleg visszavonulok, de amikor a Roma hív, az ember nem gondolkodik sokat. Ez a klub a véremben van. Gyerekként a Curva Sudban álltam, a Romának szurkoltam. Az, hogy később játékos, majd edző lehettem itt, maga a csoda. Ez a klub a családom, a városom, az identitásom része. A Roma most nehéz időszakon megy keresztül, de hiszem, hogy a klub karaktere, a szurkolók szenvedélye és a város ereje újra felemeli a csapatot. Az én feladatom, hogy ezt a hitet visszaadjam mindenkinek” – vallotta egy interjúban.

A klub már akkor bejelentette, hogy Ranieri az idény végéig vezetőedzőként dolgozik, majd tanácsadói pozícióba lép, amelyben a tulajdonosokat segíti minden sportügyben. Szimbolikus lépés: nemcsak a pályán, hanem a háttérben is számítanak rá.

Romokban lévő együttest vett át, amely a 12. helyen állt a bajnokságban. Harmadik római ciklusában Ranieri fő célja a stabilitás és a klubidentitás rekonstruálása volt. Nyugodtan kijelenthetjük: sikerrel járt. December közepe és május közepe között 19 mérkőzésen át tartó veretlenségi sorozatot épített fel a Roma, az utolsó 22 meccséből csak egyetlen vereséget szenvedett el, és ebből a 22 meccsből 16-ot megnyert. Hajszál híján odaért a Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helyre, egyetlen pont hiányzott hozzá, pedig a cél még nem is látszott, amikor átvette a munkát.

Claudio Ranieri három római ciklusa nem csupán szakmai történet, hanem egy életre szóló kötődés krónikája. Mindhárom alkalommal akkor tért vissza, amikor a klubnak leginkább szüksége volt rá – legyen szó bajnoki álmokról, válságkezelésről vagy identitáskeresésről.

„Nem az számít, hány gólt rúgsz, hanem hogy mennyire vagy csapat. A Roma ereje mindig is a közösségben, az összetartásban volt. Ha ez megvan, minden más jön magától” – összegzett búcsúzóul.

Született: 1951. október 20., Róma

Állampolgársága: olasz

Sportága: labdarúgás

Posztja: védő

Klubjai játékosként: Roma (1973–1974), Catanzaro (1974–1982), Catania (1982–1984), Palermo (1984–1986)

Csapatai edzőként: Vigor Lamezia (1986–1987), Puteo­lana (1987–1988), Cagliari (1988–1991, 2023–2024), Napoli (1991–1993), Fiorentina (1993–1997), Valencia (spanyol, 1997–1999, 2004–2005), Atlético Madrid (spanyol, 1999–2000), Chelsea (angol, 2000–2004), Parma (2007), Juventus (2007–2009), Roma (2009–2011, 2019, 2024–2025), Internazionale (2011–2012), Monaco (francia, 2012–2014), Görögország (2014), Leices­ter City (angol, 2015–2017), Nantes (francia, 2017–2018), Fulham (angol, 2018–­2019), Sampdoria (2019–2021), Watford (angol, 2021–2022)

Kiemelkedő eredményei edzőként: angol bajnok (2016), európai Szuperkupa-győztes (2004), Olasz Kupa-győztes (1996), spanyol Király-kupa-győztes (1999), UEFA Intertotó-kupa-győztes (1998), olasz Szuperkupa-győztes (1996), Serie B-bajnok (1994), Ligue 2-bajnok (2013) NÉVJEGY – CLAUDIO RANIERI

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. július 12-i lapszámában jelent meg.)