Nápolyt látni és… csodálkozni, hogy hová lett a bajnokcsapat?

Még mindig nagyon népszerű világszerte, így Magyarországon is a NAPOLI, egyrészt a régi szép idők miatt, másrészt nagyon-nagy sok munkával, elfecsérelt idővel és elfecsérelt százmilliókkal, de 2023-ra elérte a csapat a „hőn vágyott” bajnoki címet. A tulajdonos-elnök Aurelio De Laurentiis azonban nem dőlhetett hátra, vagy ahogyan várta volna az egyszerű szurkoló, az ünneplés után két nappal nem kezdett el erősíteni a Bajnokok Ligája-vitézkedés és a címvédés miatt.

Nápoly nem a megszokás és a rutin városa, és nem is a régi bédekkerek álomvilága.

Luciano Spalletti sikeredző váratlanul távozott, Rudi Garcia követte őt a kispadon, és ugyan sikerült megtartani Victor Osimhent, de Kalidou Koulibaly és Fabián Ruiz után eligazolt Kim Min Dzse, Eljif Elmasz és harmincmillió eurós veszteséggel Hirving Lozano is – de még ez sem lett volna baj, ha a minden egyéb költséggel együtt jó 160-170 millióért megszerzett Jesper Lindström, Giacomo Raspadori, Cyril Ngonge, Giovanni Simeone, Jens Cajuste, Natan, Elia Caprile, Valid Cseddira, Pasquale Mazzocchi sor zöme beválik…

Lindström 30 millió euróért érkezett, már oda is adták az Evertonnak, jó esetben is 25 millióért, Raspadori 47 mérkőzésen 6 gólt lőtt, Giovanni Simeone mérlege 37/3, a svéd szűrőt, Jens Cajustét kölcsönadták, de biztosan buknak rajta picit, a brazil bekk, Natan is ebbe a cipőbe lépett, a jobbhátvéd Pasquale Mazzocchi kiegészítő ember volt, a télen 18 millió euróért megvett szélső, Cyril Ngonge 340 percet játszott; az U21-es válogatott kapust, Elia Caprilét még tavaly nyáron kölcsönadták, miként a marokkói csatárt, Valid Cseddirát, de egyikük sem fejlődött sokat.

Rudi Garcia novemberben megbukott, Walter Mazzarri februárig húzta, Francesco Calzona követte őt – a nyáron Aurelio De Laurentiis vett egy nagy lélegzetet, és szerződtette Antonio Contét, három évre, ezalatt bruttóban a mester 60 milliót kereshet, bónuszokkal, aláírási pénzzel együtt.

Változott a vezetés is. Nagy befolyása van az átigazolásokra az elnöknek és fiának, az elnökhelyettesnek, a 39 esztendős, de 20 éve a klubnál tevékenykedő Edoardo De Laurentiisnek, de az új sportigazgató a Juventus utánpótlásától érkező Giovanni Manna lett, mellette az olasz futball-legenda, Gabriele Oriali dolgozik majd csapatfőnökként. A 71 éves szakember korábban a Bologna, a Parma és az Inter sportigazgatója volt, majd csapatfőnök ott és 2014-től pici megszakítással 2023-ig az olasz válogatottnál.

Manna Juventusban a nagyon sikeres Next Gen-program atyja volt, a Nápoly korábbi sportigazgatója, a Kim Min Dzse, Osimhen, Kvarachelia triót a klubhoz vivő, igazán nagyot csak a negyvenmillió eurós mínuszt termelő Konsztantinosz Manolaszon bukó Cristiano Giuntoli 2023-ban éppen a Juvéhez távozott, az ottani jobbkeze éppen Manna volt. A nápolyiak vezető scoutja, Giuseppe Pompilio nemrég a torinóiakhoz távozott, nem nehéz kitalálni, miért. A tavalyi átigazolások zöme Mauro Melusóhoz kötődik, ezért csak egy évet tölthetett ezért a klubnál.

Dicséretes (zöld: adózás előtti nyereség, piros: veszteség) Forrás: Swiss Rumble)

Mondhatni, világbajnokkal és egy többszörös olasz és angol bajnokkal, BL-győztessel erősödött a klub – ugyanakkor távozott Lindström, Natan és Cajuste mellett Leo Östigard, Piotr Zielinski, Diego Demme, Alessandro Zanoli és Giuseppe D'Agostino, a Hamed Junior Traore, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini trió pedig nem úgy szerepelt kölcsönben, hogy érdemes lett volna megtartani őket.

Victor Osimhen távozása szinte biztos, csak a célpont kérdéses, Kvicsa Kvarachelia és Giovanni Di Lorenzo körül elfogytak a kérők szép csendben. A Laziótól, a Fiorentinától és a Bolognától is minimum 12 millió eurót kérnek a kétszeres válogatott Michael Folorunshóért, Simeonével a Betis mellett a Genoa és a Torino tárgyal, már hivatalosan is, korábban a Juventusszal és a Lazióval hozták hírbe. A 33 éves védő, Mário Rui állítólag már alá is írt a Sao Paulóhoz (a vételár 200 ezer euró lehet), Cyril Ngonge ügynökeit megkereste a két római nagycsapat mellett a Bologna és a Fiorentina is, utóbbi konkrét ajánlatot is tett, de nem eléggé magasat.

Az Atalanta majdnem szerződtette Folorunshót, mindennel együtt 15 millió euróért, de Gianluca Scamacca nagyon súlyos sérülést szenvedett, így a bergamóiaknak kell a pénz egy új csatárra.

Csedirát és a trequartista Gianluca Gaetanót vinné a Cagliari, kölcsönbe, de vételi opcióval, Gaetanóért a Parma 8+2 milliót ajánlott, de 12-t kérnek, a Corriere dello Sport szerint hogy, hogyan nem, de a Parma megvenné Csedirát is, akivel az Espanyol is kacérkodik. A cserekapus Nikita Continit a Nápoly maga ajánlotta fel a másodosztályú Cesenának, de nem kértek belőle, a Fenerbahce felkínálta Cengiz Ündert Frank Anguissáért cserébe, egy másik török és két lengyel lap szerint az olaszok inkább a lengyel középpályást, Sebastian Szymanskit vinnék.

Cyril Ngonge legújabb kérője az AS Roma, a „Farkasok” benne látják az arab világba távozó Paulo Dybala utódját.

Forrás: Swiss Rumble

A Napoli anyagi helyzete nem rossz, 2023-ban a 38.1 millió euró adó befizetése után 80 millió eurós profittal zártak, a korábbi 79 százalék helyett a bérköltség csak a költségvetés 40 százalékát vitte el, ami igen egészséges arány a profi futballban, ugyanakkor az eladások nélkül 280 millió euró volt a bevétele, és bár ez klubrekord (!), a legnagyobbaktól jócskán elmarad – és az előző idényben a bajnokság 10. helyén végezve, a kupákból hamar kiesve nagy vérveszteség az UEFA-pénzek és a pluszbevételek elmaradása.

Jegyezzük meg azt is, hogy a klubnak egyáltalán nincs adóssága!

James Rodríguez és Federico Chiesa nem kellett a Nápolynak, pedig utóbbiért már csak 15 milliót kért a Juventus; a Billy Gilmour, Scott McTominay párossal, illetve klubjaikkal pedig nem tudtak zöld ágra vergődni, előbbiért 12+3 milliót eurót kínáltak, utóbbiért 25 milliót, Mats Hummelsszel és Mario Hermosóval sem egyeztek meg Mannáék.

Osimhen helyzetéről maga Conte nyilatkozta azt, hogy neki halovány fogalma sincs arról, mi lesz a támadóval, azt sem tudja, miért edz a csapattól külön, és elárulta a mester azt is, hogy őt is meglepte a nápolyi leépítés aránya, nem erre számított. Az biztos, az edző nagyon szeretne ismét együtt dolgozni Romelu Lukakuval, akit nagyon-nagyon szeretne eladni a Chelsea (az olaszok 25+5 milliót adnának, a szokásos kölcsönmóka keretében, az angolok 43-at kérnek érte, ennyi a kivásárlási ára), a csatár hajlandó a mostani 7.5 millió eurót nettó helyett 6.5 milliót keresni.

Ha már annyit jár Manna Londonba, felfigyelt Carney Chukwuemekára, az ajánlata 15+5 milliós vételi kötelezettséggel járó kölcsönjáték, de ez az ügy sem halad simán – így lett a legújabb jelölt a fienzei Szofjan Amrabat, ő 15 millióért vihető.

Ha már Atalanta és meg nem valósuló átigazolás: a Nápoly megegyezett Marco Brescianini 1+11 milliós megvételében a Frosinonével, a játékossal és ügynökével az 1.2 millió eurós nettó bérben, a kiszemelt átesett az orvosi vizsgálatokon, de a két klub összeveszett a szerződés pár részletén (miközben a vételár fele a Milané lesz). Aztán Brescianini nemsokára aláírt az Atalantához. 2+10 millióért.

Éppen 12 millió euró a Girona középpályásának, Ivan Martinnak a kivásárlási ára, róla is tárgyalnak (beszámoltunk már róla, hogy az ő ügyét több opció bonyolítja), Fabrizio Romano szerint az antwerpenes Mandela Keitát is figyelik, miként a mönchengladbachos Manu Konét – az sem kizárt, hogy végül az útilaput a minap megkapó Leon Goretzka lesz a „nyertes”…

Felvették a kapcsolatot a Valenciával a jobbhátvéd Thierry Correia ügyében, Lukaku helyett az olasz sajtó szerint befuthat a madridi Samu Omorodion. A The Sun szerint a Leipziget visszautasította a Crystal Palace Jean-Philippe Mateta ügyében, de a csatárt vinné a Nápoly is.

Dolgoznak a scoutok is: a védelembe a kiszemeltük a 16 éves belga játékos, Konstantinos Karetsas a Genkből, a csatársorba pedig Conrad Harder a Nordsjaellandból. A River Plate 20 éves bekkjét, Sebastián Bosellit az édesapja, egyben ügynöke ajánlotta a nápolyiak figyelmébe (a két fő megfigyelő Maurizio Micheli és Leonardo Mantovani), id. Boselli viszi a nápolyi balbekk, Mathías Olivera ügyeit is.

Mindennel együtt 17 játékos távozott, és messze nincs ennyi érkező…

A középhátvéd Alessandro Buongiorno 35+5 millióba került, jó fogás, mellé a Real Madrid 12 millióért odaadta Rafa Marínt, a csapat bal oldalára az AS Romától érkezett a rutinos, de 31 éves Leonardo Spinazzola – majd 28+2 millió euróért a Benficától a nyolcszoros brazil válogatott David Neres.

A 27 éves játékosért az Ajax 17.4, a Sahtar Doneck 12, a Benfica 15.3 millió eurót fizetett korábban, az előző idényt 35 mérkőzésen 15 kanadai ponttal zárta, a támadósor és a középpálya mindkét szélén, és klasszikus 10-esként is bevethető. A fizetése nettó 3 millió euró lesz, a szerződése aláírását napokig hátráltatta a Nápoly és az ügynökök közötti egyezkedés a képi jogokról.

Conte „A nagy újratervezés” című projekt vezetésére jelentkezett, de azt maga sem gondolta, hogy ekkora fát vetett a fejszéje elé a sors.

Lásd a bajnoki nyitányon elszenvedett kínos vereséget, amely után nem győzött bocsánatot kérni a mester – annyi haszna volt a kudarcnak, hogy Alfredo Pedulla információi szerint Conte felfigyelt a Hellas Verona szélsőhátvédjére, Jackson Tchatchouára, és hivatalosan is rákérdezek az árára. Korábban az Everton és a Rennes is vitte volt a kamerunit, de tízmillió euróért nem adták, legalább 15 milliót kérnek érte.

Bónuszokkal együtt.

A SERIE A ÁTIGAZOLÁSAI

2024 NYARA

ATALANTA BERGAMO

ÉRKEZETT: Charles De Ketelaere (Milan, kölcsön után végleg, 22 000 000 euró), Ben Godfrey (Everton, 12 000 000 euró), Ibrahim Sulemana (Cagliari, 7 500 000), Mateo Retegui (Genoa, 22 000 000)

Kölcsönbe: Lazar Szamardzsics (Udinese), Marco Brescianini (Frosinone, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Nadir Zortea (Frosinone), Samuel Giovane (Ascoli), Brandon Soppy (Schalke), Giorgio Cittadini (Monza), Federico Zuccon (Cosenza), Nicolo Cambiaghi (Empoli), Pierluigi Gollini (Napoli), Caleb Okoli (Frosinone), Roberto Piccoli (Lecce), Viktor Kovalenko (Empoli)

Kölcsönbe: Nicolo Zaniolo (Galatasaray, 6 400 000 euró)

TÁVOZOTT: Duván Zapata (Torino, kölcsön után végleg, 5 600 000 euró), Ebrima Colley (Young Boys, kölcsön után végleg, 1 650 000), Giuseppe Di Serio (Spezia, kölcsön után végleg, 1 500 000), José Luis Palomino (Cagliari, ingyen), Nicolo Cambiaghi (Bologna, 10 000 000), Nadir Zortea (Cagliari, 5 000 000), Alekszej Mirancsuk (Atlanta United, 12 000 000), Hans Hateboer (Rennes, 3 000 000)

Kölcsönbe: Giorgio Cittadini (Frosinone), Roberto Piccoli (Cagliari, 500 000), Michel Adopo (Cagliari), Pierluigi Gollini (Genoa), Giovanni Bonfanti (Pisa)

Kölcsönből vissza: Emil Holm (Spezia)

FC BOLOGNA

ÉRKEZETT: Emil Holm (Spezia, 7 000 000 euró), Remo Freuler (Nottingham, kölcsön után végleg, 4 500 000 euró), Jens Odgaard (AZ, kölcsön után végleg, 4 000 000), Najim Bjar (Reims, 1 000 000), Juan Miranda (Betis, i.), Nicolo Cambiaghi (Atalanta, 10 000 000), Thijs Dallinga (Toulouse, 15 000 000), Martin Erlic (Sassuolo, 7 000 000)

Kölcsönből vissza: Antonio Raimondo (Ternana), Niklas Pyyhtiä (Ternana), Kevin Bonifazi (Frosinone), Sydney van Hooijdonk (Norwich City)

TÁVOZOTT: Marko Arnautovic (Inter, kölcsön után végleg, 8 000 000), Luis Binks (Coventry, k. v., 2 000 000), Ebenezer Annan Novi Pazar, 350 000), Adama Soumaoro (szerződése lejárt), Joshua Zirkzee (Manchester United, 42 500 000), Riccardo Calafiori (Arsenal, 45 000 000), Sydney van Hooijdonk (Cesena, i.)

Kölcsönbe: Antonio Raimondo (Venezia)

Kölcsönből vissza: Alexis Saelemaekers (Milan), Victor Kristiansen (Leicester City)

CAGLIARI

ÉRKEZETT: Sebastiano Luperto (Empoli, 3 500 000), Kingstone Mutandwa (Cagliari U19), Nadir Zortea (Atalanta, 5 000 000), Alen Sherri (Egnatia, 300 000), José Luis Palomino (Atalanta, i.)

Kölcsönbe: Roberto Piccoli (Atalanta, 500 000), Michel Adopo (Atalanta)

Kölcsönből vissza: Davide Veroli (Catanzaro), Razvan Marin (Empoli), Giorgio Altare (Venezia), Gastón Pereiro (Ternana)

TÁVOZOTT: Alberto Dossena (Como, 8 000 000), Giorgio Altare (Venezia, 1 000 000), Nahitan Nández (al-Kvadsziah, i.), Simone Aresti (szl.), Marco Mancosu (szl.), Ibrahim Sulemana (Atalanta, 7 500 000)

Kölcsönbe: Borisz Radunovics (Bari), Davide Veroli (Sampdoria)

Kölcsönből vissza: Andrea Petagna (Monza), Eldor Somurodov (Roma), Gaetano Oristanio (Inter), Gianluca Gaetano (Napoli)

COMO 1907

ÉRKEZETT: Alberto Dossena (Cagliari, 8 000 000), Gabriel Strefezza (Lecce, kölcsön után végleg, 5 000 000), Andrea Belotti (Roma, 4 500 000), Ben Lhassine Kone (Torino, 1 500 000), Matthias Braunöder (Austria Wien, kölcsön után végleg, 1 500 000), Peter Kovacik (Podbrezova), Marco Curto (Südtirol, kölcsön után végleg), Mattia Felici (Feralpisalo, 2 000 000), Pepe Reina (Villarreal, ingyen), Alberto Moreno (Villarreal, i.), Yannik Engelhardt (Fortuna Düsseldorf, 8 000 000), Emil Audero (Sampdoria, 6 000 000), Raphaël Varane (Manchester United, i.), Alieu Fadera (Genk, 5 000 000)

Kölcsönbe: Luca Mazzitelli (Frosinone)

Kölcsönből vissza: Alberto Cerri (Empoli)

TÁVOZOTT: Cas Odenthal (Sassuolo, 1 200 000), Adrian Semper (Pisa, 2 500 000)

Kölcsönbe: Jean-Pierre Nsame (Legia Warszawa), Marco Curto (Cesena), Alessandro Bellemo (Sampdoria), Nikolas Ioannou (Sampdoria), Nicholas Gioacchini (Cincinnati)

FC EMPOLI

ÉRKEZETT:

Kölcsönbe: Sebastiano Esposito (Inter), Mattia Viti (Nice), Lorenzo Colombo (Milan), Ola Solbakken (Roma)

Kölcsönből vissza: Petar Stojanovic (Sampdoria), Gabriele Guarino (Modena), Liam Henderson (Palermo)

TÁVOZOTT: Sebastiano Luperto (Cagliari, 3 500 000), Etrit Berisha (szl.), M'Baye Niang (szl.), Mattia Destro (szl.), Lorenzo Tonelli (szl.)

Kölcsönből vissza: Simone Bastoni (Spezia), Elia Caprile (Napoli), Alberto Cerri (Como), Bartosz Bereszynski (Sampdoria), Szymon Zurkowski (Spezia), Matteo Cancellieri (Lazio), Nicolo Cambiaghi (Atalanta), Razvan Marin (Cagliari), Jusszef Maleh (Lecce), Viktor Kovalenko (Atalanta)

FIORENTINA

ÉRKEZETT: Marin Pongracic (Lecce, 15 000 000), David de Gea (egyesület nélküli), Amir Richardson (Reims, 9 000 000)

Kölcsönbe: Andrea Colpani (Monza, 4 000 000), Albert Gudmundsson (Genoa, 8 000 000)

Kölcsönből vissza: Abdelhamid Szabiri (al-Fajha), Lorenzo Amatucci (Ternana), Louis Munteanu (Farul), Alessandro Bianco (Reggiana), Niccolo Pierozzi (Salernitana), Filippo Distefano (Ternana), Josip Brekalo (Hajduk Split), Szofjan Amrabat (Manchester United)

TÁVOZOTT: Alekszandr Kokorin (Aris Limassol, k. v., i.), Alfred Duncan (Venezia, i.), Giacomo Bonaventura (al-Sabab, i.), Gaetano Castrovilli (Lazio, i.), Nikola Milenkovics (Nottingham Forest, 14 000 000), Niccolo Pierozzi (Palermo, 1 000 000), Louis Munteanu (CFR, 2 300 000)

Kölcsönbe: Lorenzo Amatucci (Salernitana), Filippo Distefano (Frosinone), M'Bala Nzola (Lens)

Kölcsönből vissza: Maxime López (Sassuolo), Davide Faraoni (Hellas Verona), Andrea Belotti (Roma), Arthur Melo (Juventus)

GENOA FC

ÉRKEZETT: Vitinha (Marseille, k. v., 16 000 000), Koni De Winter (Juventus, k. v., 8 000 000), Morten Thorsby (Union Berlin, k. v., 4 000 000), Emil Bohinen (Salernitana, k. v., 2 000 000), Brooke Norton-Cuffy (Arsenal U21, 2 000 000)

Kölcsönbe: Alessandro Zanoli (Napoli), Pierluigi Gollini (Atalanta), Andrea Pinamonti (Sassuolo, 2 000 000)

Kölcsönből vissza: Alessandro Marcandalli (Reggiana), George Puscas (Bari), Mattia Aramu (Bari), Kelvin Yeboah (Standard Liege), Silvan Hefti (Montpellier), Filip Jagiello (Spezia), Filippo Melegoni (Reggiana), Massimo Coda (Cremonese), Güven Yalcin (Karagümrük)

TÁVOZOTT: Francesco Cassata (Spezia, 590 000), Kevin Strootman (szl.), Giorgio Cittadini (Monza), Djed Spence (Tottenham), Massimo Coda (Sampdoria, 500 000), Kelvin Yeboah (Minnesota United, 3 000 000), Mateo Retegui (Atalanta, 22 000 000), Silvan Hefti (Hamburg, 1 200 000), George Puscas (Bodrum, i.), Filip Jagiello (Lech Poznan, i.)

Kölcsönbe: Mattia Aramu (Mantova), Albert Gudmundsson (Fiorentina, 8 000 000)

HELLAS VERONA

ÉRKEZETT: Suat Serdar (Hertha, k. v., 4 500 000), Jackson Tchatchoua (Charleroi, 3 000 000), Daniel Mosquera (América Cali, 700 000), Christian Corradi (Vicenza, 500 000), Martin Frese (Nordsjaelland, i.), Dailon Rocha Livramento (MVV, 600 000), Charlys (Vitória U20, 100 000)

Kölcsönbe: Grigoris Kastanos (Salernitana), Casper Tengstedt (Benfica)

Kölcsönből vissza: Kevin Lasagna (Karagümrük), Federico Ceccherini (Karagümrük), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Davide Faraoni (Fiorentina), Yayah Kallon (Bari), Mert Cetin (Ankaragücü)

TÁVOZOTT: Tijjani Noslin (Lazio, 15 000 000), Kevin Rüegg (Basel, 440 000), Juan Cabal (Juventus, 12 800 000)

Kölcsönbe: Thomas Henry (Palermo, 280 000), Kevin Lasagna (Bari), Yayah Kallon (Salernitana), Jordi Mboula (Gil Vicente), Jayden Braaf (Salernitana)

Kölcsönből vissza: Michael Folorunsho (Napoli), Jackson Tchatchoua (Charleroi), Fabien Centonze (Nantes), Karol Swiderski (Charlotte), Federico Bonazzoli (Salernitana), Rúben Vinagre (Sporting CP)

INTERNAZIONALE

ÉRKEZETT: Davide Frattesi (Sassuolo, kölcsön után végleg, 29 000 000 euró), Carlos Augusto (Monza, k. v., 13 000 000), Marko Arnautovic (Bologna, k. v., 8 000 000), Piotr Zielinski (Napoli, i.), Mehdi Taremi (Porto, i.)

Kölcsönből vissza: Francesco Pio Esposito (Spezia), Joaquín Correa (Marseille), Zinho Vanheusden (Standard Liege), Mattia Zanotti (St. Gallen), Eddie Salcedo (Lecco), Valentín Carboni (Monza), Gaetano Oristanio (Cagliari), Lucien Agoumé (Sevilla), Martín Satriano (Brest), Sebastiano Esposito (Sampdoria), Andrei Radu (Bournemouth), Filip Sztankovics (Sampdoria)

TÁVOZOTT: Davy Klaassen (szl.), Juan Cuadrado (szl.), Alexis Sánchez (Udinese, i.), Stefano Sensi (Monza, i.), Gaetano Oristanio (Venezia, 4 000 000), Mattia Zanotti (Lugano, 2 500 000), Lucien Agoumé (Sevilla, 4 000 000)

Kölcsönbe: Franco Carboni (River Plate, 500 000), Sebastiano Esposito (Empoli), Zinho Vanheusden (Mechelen), Ebenezer Akinsanmiro (Sampdoria), Valentín Carboni (Marseille, 1 000 000), Filip Sztankovics (Venezia), Issiaka Kamate (Avs Futebol)

Kölcsönből vissza: Emil Audero (Sampdoria)

JUVENTUS

ÉRKEZETT: Douglas Luiz (Aston Villa, 51 500 000), Khéphren Thuram (Nice, 20 600 000), Juan Cabal (Hellas Verona, 12 800 000)

Kölcsönbe: Michele Di Gregorio (Monza, 4 500 000), Pierre Kalulu (Milan, 3 300 000)

Kölcsönből vissza: Facundo González (Sampdoria), Kaio Jorge (Frosinone), Dean Huijsen (Roma), Matías Soulé (Frosinone), Gianluca Frabotta (Cosenza), Arthur Melo (Fiorentina), Enzo Barrenechea (Frosinone)

TÁVOZOTT: Samuel Iling-Junior 20 England (Aston Villa, 14 000 000), Enzo Barrenechea (Aston Villa, 8 000 000), Koni De Winter (Genoa, k. v., 8 000 000), Kaio Jorge (Cruzeiro, 7 200 000), Adrien Rabiot (szl.), Alex Sandro (szl.), Dean Huijsen (Bournemouth, 15 200 000), Matías Soulé (Roma, 25 600 000), Marley Aké (Yverdon, kölcsön után végleg), Gianluca Frabotta (West Bromwich, i.), Wojciech Szczesny (szerződését felbontották)

Kölcsönbe: Daniele Rugani (Ajax)

Kölcsönből vissza: Carlos Alcaraz (Southampton)

LAZIO

ÉRKEZETT: Tijjani Noslin (Hellas Verona, 15 000 000), Mattéo Guendouzi (Marseille, k. v., 13 000 000), Loum Tchaouna (Salernitana, 8 000 000), Gaetano Castrovilli (Fiorentina, i.)

Kölcsönbe: Fisayo Dele-Bashiru (Hatayspor), Nuno Tavares (Arsenal), Boulaye Dia (Salernitana)

Kölcsönből vissza: Marcos Antonio (PAOK), Matteo Cancellieri (Empoli), Toma Basic (Salernitana), Jean-Daniel Akpa Akpro (Monza)

TÁVOZOTT: Luis Alberto (al-Duhail, 11 000 000), Luís Maximiano (Almería, k. v., 8 100 000), Raúl Moro (Valladolid, k. v., 2 000 000), Felipe Anderson (Palmeiras, i.), Kamada Daicsi (Crystal Palace, i.), Ciro Immobile (Besiktas, 3 000 000)

Kölcsönbe: Marcos Antonio (Sao Paulo), Matteo Cancellieri (Parma, 1 200 000)

Kölcsönből vissza: Luigi Sepe (Salernitana)

US LECCE

ÉRKEZETT: Kialonda Gaspar (Estrela Amadora, 2 000 000), Christian Früchtl (Austria Wien, 1 000 000), Tete Morente (Elche, i.), Balthazar Pierret (Quevilly, i.), Filip Marchwinski (Lech Pozan, 3 000 000), Lassana Coulibaly (Salernitana, 1 800 000)

Kölcsönbe: Andy Pelmard (Clermont Foot)

Kölcsönből vissza: Thórir Jóhann Helgason (Eintracht Braunschweig), Pablo Rodríguez (Ascoli), Jusszef Maleh (Empoli)

TÁVOZOTT: Gabriel Strefezza (Como, k. v., 5 000 000), Lorenzo Venuti (Sampdoria), Alexis Blin (Palermo, 1 500 000), Marin Pongracic (Fiorentina, 15 000 000)

Kölcsönbe: Pablo Rodríguez (Santander)

Kölcsönből vissza: Ahmed Tuba (Basaksehir), Pontus Almqvist (FK Rosztov), Roberto Piccoli (Atalanta)

AC MILAN

ÉRKEZETT: Álex Jiménez (Real Madrid U19, 5 000 000), Álvaro Morata (Atlético Madrid, 13 000 000), Sztrahinja Pavlovics (RB Salzburg, 18 000 000), Youssouf Fofana (Monaco, 20 000 000), Emerson Royal (Tottenham, 15 000 000)

Kölcsönből vissza: Marco Nasti (Bari), Luka Romero (Almería), Divock Origi (Nottingham), Alexis Saelemaekers (Bologna), Daniel Maldini (Monza), Marco Pellegrino (Salernitana), Marko Lazetics (Fortuna Sittard), Chaka Traore (Palermo), Fodé Ballo-Touré (Fulham), Lorenzo Colombo (Monza)

TÁVOZOTT: Charles De Ketelaere (Atalanta, k. v., 22 000 000), Rade Krunic (Fenerbahce, k. v., 3 500 000), Olivier Giroud (Los Angeles FC, i.), Mattia Caldara (Modena, i.), Simon Kjaer (szl.), Antonio Mirante (szl.), Jan-Carlo Simic (Anderlecht, 3 000 000), Daniel Maldini (Monza, i.), Marco Nasti (Cremonese, i.)

Kölcsönbe: Marko Lazetics (Topolya), Devis Vásquez (Empoli), Luka Romero (Alavés), Lorenzo Colombo (Empoli), Marco Pellegrino (Independiente), Pierre Kalulu (Juventus, 3 300 000)

AC MONZA

ÉRKEZETT: Georgiosz Kiriakopulosz (Sassuolo, k. v., 3 000 000), Omari Forson (Manchester United, i.), Daniel Maldini (Milan, i.), Stefano Sensi (Milan, i.)

Kölcsönből vissza: Andrea Petagna (Cagliari), Mattia Valoti (Pisa), Giorgio Cittadini (Genoa), Leonardo Mancuso (Palermo), Valentin Antov (Cremonese), Alessio Cragno (Sassuolo)

TÁVOZOTT: Carlos Augusto (Inter, k. v., 13 000 000), Matija Popovics (Napoli, i.), Papu Gómez (szl.), Leonardo Mancuso (Mantova, i.)

Kölcsönbe: Michele Di Gregorio (Juventus, 4 500 00), Andrea Colpani (Fiorentina, 4 000 000)

Kölcsönből vissza: Alessio Zerbin (Napoli), Giorgio Cittadini (Atalanta), Valentín Carboni (Inter), Daniel Maldini (Milan), Lorenzo Colombo (Milan), Jean-Daniel Akpa Akpro (Lazio)

NAPOLI

ÉRKEZETT: Matija Popovics (Monza, i.), Rafa Marín (Real Madrid, 12 000 000), Leonardo Spinazzola (Roma, i.), Alessandro Buongiorno (Torino, 35 000 000), David Neres (Benfica, 28 000 000)

Kölcsönből vissza: Elia Caprile (Empoli), Alessio Zerbin (Monza), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Valid Cseddira (Frosinone), Alessandro Zanoli (Salernitana), Gianluca Gaetano (Cagliari), Giuseppe Ambrosino (Catanzaro)

TÁVOZOTT: Diego Demme (Hertha, i.), Piotr Zielinski (Inter, i.), Leo Östigard (Rennes, 7 000 000)

Kölcsönbe: Alessandro Zanoli (Genoa), Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Jesper Lindström (Everton, 2 000 000), Jens Cajuste (Ipswich Town, 1 500 000), Natan (Betis, 1 000 000)

Kölcsönből vissza: Leander Dendoncker (Aston Villa), Hamed Junior Traore (Bournemouth), Pierluigi Gollini (Atalanta)

PARMA 1913

ÉRKEZETT: Emanuele Valeri (Frosinone, i.), Szuzuki Zion (St. Truiden, 7 500 000), Pontus Almqvist (FK Rosztov, i.)

Kölcsönbe: Matteo Cancellieri (Lazio, 1 200 000)

Kölcsönből vissza: Elias Cobbaut (Mechelen)

TÁVOZOTT: Gennaro Tutino (Cosenza, k. v., 2 500 000), Stanko Juric (Valladolid, k. v., 1 500 000), Roberto Inglese (szl.), Cristian Ansaldi (szl.)

AS ROMA

ÉRKEZETT: Angelino (RB Leipzig, k. v., 5 200 000), Joao Costa (Roma U19), Niccolo Pisilli (Roma U19), Enzo Le Fée (Rennes, 23 000 000), Mathew Ryan (AZ, i.), Matías Soulé (Juventus, 25 600 000), Samuel Dahl (Djurgarden, 4 300 000), Artem Dovbik (Girona, 30 500 000)

Kölcsönből vissza: Eldor Shomurodov (Cagliari), Ebrima Darboe (Sampdoria), Andrea Belotti (Fiorentina), Marash Kumbulla (Sassuolo)

TÁVOZOTT: Andrea Belotti (Como, 4 500 000), Rui Patrício (szl.), Leonardo Spinazzola (Napoli, i.), Husszem Auar (al-Ittihad, 12 000 000)

Kölcsönbe: Riccardo Pagano (Catanzaro), Marash Kumbulla (Espanyol), Ola Solbakken (Empoli), Ebrima Darboe (Frosinone)

Kölcsönből vissza: Renato Sanches (PSG), Dean Huijsen (Juventus), Diego Llorente (Leeds United), Romelu Lukaku (Chelsea), Rasmus Kristensen (Leeds United), Szardar Azmun (Bayer Leverkusen)

FC TORINO

ÉRKEZETT: Duván Zapata (Atalanta, k. v., 5 600 000), Adam Maszina (Udinese, k. v., 1 000 000), Saúl Coco (Las Palmas, 7 500 000), Ché Adams (Southampton, i.)

Kölcsönbe: Borna Sosa (Ajax)

Kölcsönből vissza: Nemanja Radonjics (Mallorca), Emirhan Ilkhan (Basaksehir), Yann Karamoh (Montpellier), Horváth Krisztofer (Kecskemét)

TÁVOZOTT: Ben Lhassine Kone (Como, 1 500 000), Koffi Djidji (szl.), Ricardo Rodríguez (Betis, i.), Alessandro Buongiorno (Napoli, 35 000 000)

Kölcsönbe: Demba Seck (Catanzaro)

Kölcsönből vissza: David Okereke (Cremonese), Matteo Lovato (Salernitana), Uros Kabics (Crvena zvezda)

UDINESE

ÉRKEZETT: Lorenzo Lucca (Pisa, 8 000 000), Damián Pizarro (Colo-Colo, 3 500 000), Goncalo Esteves (Sporting CP B, i.), Iker Bravo (Leverkusen, 600 000), Jesper Karlström (Lech Poznan, 2 000 000), Jurgen Ekkelenkamp (Antwerpen, 5 500 000), Alexis Sánchez (Inter, i.)

Kölcsönből vissza: Filip Benkovic (Trabzonspor), Matheus Martins (Watford), Leonardo Buta (Gil Vicente), Domingos Quina (Vizela)

TÁVOZOTT: Walace (Cruzeiro, 8 000 000), Adam Maszina (Torino, k. v., 1 000 000), Roberto Pereyra (AEK Athén, i.), Matheus Martins (Botafogo, 10 000 000)

Kölcsönbe: Lazar Szamardzsics (Atalanta)

Kölcsönből vissza: Lorenzo Lucca (Pisa)

VENEZIA FC

ÉRKEZETT: Giorgio Altare (Cagliari, k. v., 1 000 000), Issa Doumbia (AlbinoLeffe, 1 000 000), Alfred Duncan (Fiorentina, i.), Richie Sagrado (Leuven, 2 000 000)

Kölcsönbe: Antonio Raimondo (Bologna), Filip Sztankovics (Inter)

Kölcsönből vissza: Michaël Cuisance (Osnabrück)

TÁVOZOTT: Michaël Cuisance (Hertha, 300 000), Michael Svoboda (szl.), Marco Modolo (visszavonult), Gyenyisz Cserisev (szl.)



Lezárva csütörtökön reggel, vastaggal az előző két hét átigazolásai.