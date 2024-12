Hámori Luca könnyed sikerrel kezdett az ökölvívó ob-n – máris finalista

A kőszegiek 66 kilogrammban szereplő klasszis bokszolója – a magyar szövetség tájékoztatása szerint – Horváth Mirabella ellen lépett szorítóba a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban és gyakorlatilag az első pillanatól nagy fölényben volt, az egyhangú küzdelemnek pedig még az első menetben vége szakadt, miután riválisa feladta a mérkőzést.

A párizsi játékok három magyarja közül a szintén ötödik Kovács Richárd vállműtétje miatt nem indul, ugyanakkor Hámori mellett Akilov Pilip (80 kg) is vesz részt az ob-n. Az ukrán származású félnehézsúlyú bokszoló már csütörtökön megkezdte szereplését, méghozzá sima győzelemmel, majd pénteken a Németh Zsolt elleni elődöntőben is remekelt. Az olimpia óta első tornáján szereplő Akilov még negyedöntős önmagánál is meggyőzőbb volt ezúttal, sokkal jobban bokszolt riválisánál és a mérkőzésvezető a második menetben beszüntette találkozót.

Akilovhoz nagyon hasonló sikert aratott az 51 kilogramm idei Európa-bajnoki ezüstérmese, Bernáth Attila is. A debreceniek kiváló ökölvívója Sárközi Kevinnel csapott össze, akinél már az első menetben is lényegesen jobb volt, majd a másodikban már nyomasztó fölénybe került, így a bíró lezárta az egyoldalú küzdelmet.

A válogatott alapemberei közül az idei Eb-n egyaránt bronzérmes Lakotár Hanna (54 kg) és Virbán Gábor (54 kg) is hamar lezárta elődöntőjét. Előbbi Kertész Alexandra elleni meccsén már az első, utóbbién pedig – Pataki Barnabás ellen – a második menetben leállította a küzdelmet a mérkőzésvezető. A 2022-ben Eb-bronzérmes Veres Roland (60 kg) végig bokszolta a kilenc percet Fauzi Nabil ellen, de sikeréhez (5:0) nem fért kétség.

Az országos bajnokság szombaton zárul. A döntőket két programban rendezik meg, 11 és 17 órától.