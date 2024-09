Magyarországon nyerheti el a WBO különleges övét a jövő bajnoka

Az már régóta köztudott volt, hogy a verseny győztesei összesen egymillió dollárt nyerhetnek el, most azonban még nagyobb lett a tét, hiszen a WBO által egy különleges övvel is gazdagodhatnak az egyes súlycsoportok győztesei. A világszervezet ugyan eddig is támogatta a projektet, ezzel azonban még nagyobb értéket tulajdonított neki.

Az egyedi övön a „future champion”, azaz a jövő bajnoka felirat szerepel majd, ami jelzi a győztes versenyzőknek, hogy megkezdődhet a profi pályafutásuk – számolt be róla a Tények.

A versenyen összesen kilenc magyar bokszoló indul majd, de celebkategória is lesz, amelyben hírességek is összemérhetik egymással az erejüket a június óta tartó összecsapásokon. A döntőt december 22-én rendezik a miskolci DVTK Arénában, profi szabályok mellett, 6x3 perces menetidővel.