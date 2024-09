Sztárversenyzőkkel hódítja meg Európát a HELL Boxing Kings

Az egymillió dollár összdíjazású ökölvívóverseny negyeddöntőjében kilenc magyar bokszoló, Oláh Levente, Búza Rafael, Gémes Levente, Mester Soma, Száraz Gergely, Csiki Róbert, Kovács Kruzító, valamint a nehézsúlyú Kiss Levente és Bernáth István folytathatja a küzdelmet. A bokszolók mellett a celeb kategóriában hírességek is összecsapnak egymással.

Szlovákiát az ismert műsorvezető és influencer Samuel Miskov képviseli majd, akinek több mint 200 ezer követője van az Instagramon, Csehország színeiben pedig a Love Island című műsor győztese Denisa Valová érkezik, aki nem mellesleg a brünni Masaryk Egyetem fogorvostan hallgatója.

„Nem félek a kihívásoktól, ezért szeretném feszegetni a határaimat ebben az irányban. Biztosan nem azzal a szándékkal lépek ringbe, hogy veszíteni akarok” – üzeni egyértelműen ellenfeleinek.

A ringben láthatjuk majd az ismert magyar színészt és énekest, Brasch Bencét, aki sikeresen szerepelt egy tehetségkutató műsorban, dalai pedig mostanra meghaladták az egymilliós megtekintést a YouTube-on.

„Tudom, hogy oda kell figyelnem arra, hogy mennyit alszom és mit eszem a nap folyamán. A tőlem telhető legjobban készülök a meccsekre. A boksz kezd rutinná válni az életemben, és szó szerint mosolyogni kezdek sportolás közben” – árulta el.

A celebek legnépszerűbb arcai közé tartozik a szerb Una Kablar, akinek több mint 600 ezer követője van az Instagramon. Una tetoválóművész és főállású influencer, a többi sztárbunyóshoz hasonlóan ő sem találkozott még ellenfelével. Szintén ringbe száll a népszerű azerbajdzsáni tartalomkészítő, Fatima Ahmadova, aki magával ragadó tartalmainak köszönhetően 1.2 milliós rajongótáborral büszkélkedhet.

A pikáns posztok gyakran feltüzelték a bolgár Instagram-sztár, Zlatka Dimitrova rajongóit, aki 2009-ben a Playboy neves férfimagazin Playmate-je volt. A horvát zászlót a vad influencer, a felűnő szépségű Ela Jerković viszi a ringbe.

Magyarországot a hölgyek versenyében pedig egy másik szépség, Berki Renáta képviseli a Hell Boxing Kings egyedülálló versenyén, aki egyre jobban ismeri már a sportágat, úgy, hogy közben üzletasszony, influencer és édesanya is.

George Manikasnak az élet több területén is sikerült már felhívnia magára a figyelmet. Nemzetközi divattervezőkkel dolgozott együtt, Dolce & Gabbana és az Ermenegildo Zegna kifutóját is megjárta.

A népszerű görög műsorvezetőnek saját ruha- és divatkiegészítő márkája is van. A büszke és többszörös díjnyertes édesapa most a sportban is szeretne bizonyítani és ezzel példát mutatni szeretett fiának.

November 10-én startol az 1 millió dollár összdíjazású bokszverseny, mely során nem csak neves ökölvívók mérkőznek meg, hanem 10 ország ismert sztárjai is. Sőt, hétről hétre egyre több hírességgel találkozhatnak a nézők minden vasárnap.