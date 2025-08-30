A kávéfőző sem lehetett akadály – 60 éve rendezték a budapesti universiadét

Atlétika, kosárlabda, műugrás, röplabda, tenisz, torna, úszás, vívás, vízilabda – kilenc sportág versenyei egyszerre Budapesten. Nagy esemény volt 1965-ben az universiade tíz napja, amely nemcsak 32 nemzet 1729 sportolóját tette próbára, hanem a rendezőket, szervezőket szintén.

Persze hogy megmozdult a politika is, a játékok fővédnöke Kállai Gyula miniszterelnök lett, a védnökségben pedig csupa válogatott politikus. És a korszellemnek megfelelően gyárak, üzemek vállaltak védnökséget a csapatok felett, hogy a Csepel Vas- és Fémműveké lett a Szovjetunió, az természetes. Az egyes küldöttségeket a tolmácsok is gondozták, többnyire nyelvszakos egyetemisták voltak, a jelentkezők között a tanulmányi eredmény döntött és az, hogy hány nyelvet beszélnek. Mindenre figyeltek a szervezők, a magán kisiparosok és kiskereskedők figyelmét például felhívták arra, hogy tilos az uviversiade jelképeit kisajátítani, a szervezőbizottság fenntartja magának a jelvények, emléktárgyak, programfüzetek kiadásának jogát.

A megnyitó előtt, az atlétikai országos bajnokságon főpróbát tartottak a közreműködők, súlyos rendezési hiba csak egy fordult elő: a 20 km-es gyaloglásban. A távot csak görgős műszerrel mérték le, acélszalaggal nem ellenőrizték, így a rövidebb lett.

Arra is figyeltek, hogy biztosan megteljen a Népstadion a megnyitóra, ezért a fennkölt órák (bevonulás, dísztorna, eskü, ünnepi beszéd, megnyitás, kivonulás) után a magyar futballválogatott a Juventus ellen játszott edzőmeccset. Össze is jött 70 ezer ember, akik Albert Flóri győztes gólját ünnepelhették (1:0).

És aztán már a versenyek. A belépők értékesítését idejében elkezdték, bérleteket is kibocsátottak az egyes helyszínekre (Népstadion, Kisstadion, Jégszínház, Sportcsarnok, Sportuszoda), sőt a vásárlók kombinálhatták is őket bármilyen variációban, például a Népstadiont a Sportuszodával. (Mellékszál: nekem ilyen volt, mert az atlétikára, az úszásra és a vízilabdára voltam kíváncsi.)

A magyarok nagyszerűen szerepeltek, öt sportágban (atlétika, torna úszás, vívás, vízilabda) 16 aranyérmet szereztek.

Úszásban Madarász Csilla volt az első győztes 100 gyorson. A rajtnál kissé beragadt, majd ledolgozta hátrányát, 80 méternél fokozatosan tört előre és végül tisztán ütött a célba. Egervári Márta 100 pillangón nyert, ő is kitűnő hajrájának köszönhette a sikert. Madarász és Egervári végül három-három aranyéremmel zárt, hiszen tagjai voltak a 4x100-as vegyes és gyorsváltónak is.

A vívók még jobban szerepeltek, hat aranyérmet nyertek. Az elsőt a tőröző Kamuti Jenő, szétvívás után, a szovjet (ukrán) Viktor Putjatyint 5:1-re lépte le. „Mindenki győzelmet várt tőlem. Amikor bejutottam a döntőbe – megnyugodtam. Tudtam, hogy nagy baj már nem érhet” – mondta a végén. Párbajtőrben Nemere Zoltán diadalmaskodott. „Találatait könnyedén, átgondolt és kidolgozott akciókból érte el, nem bízott semmit a szerencsére” – így a tudósítás, ő pedig: „Az én kilencven kilómat kimozdítani, ennyit flesselni, nagyon nehéz” – okolta meg fáradtságát. Megjegyzendő, a világbajnok Bruno Habarovot 5:1-re lépte le. A kard egyénit Meszéna Miklós nyerte meg, s még három csapatunk (női tőr, párbajtőr, kard) végzett az élen. A kardozók Szovjetunió elleni csatájában a Kovács testvéreké volt a poén, Tamás Mark Rakita ellenében megszerezte a csapat nyolcadik győzelmét, majd Attila Valerij Harhalup legyőzésével beállította a végeredményt (9:6).

Atlétikában is remekelt a magyar gárda. Elsőként Zsivótzky Gyula. „A kalapácsvetőket érthetően zavarta a felázott dobókör, négy sorozatot kellett esőben dobniuk. Zsitvótzky 65.12-es dobással vette át a vezetést Kondrasov (64.26) előtt, majd ötödikre 67.74-re javított, és a stadionban a nézők dörgő tapsa közben először csendült fel a »Gaudeamus igitur« magyar atléta tiszteletére.” Női diszkoszvetésben Kleiberné Kontsek Jolán (55.66) és Bognárné Stugner Judit (55.16) jóvoltából kettős magyar győzelem született, s nagy szó, hogy mindketten megelőzték a verhetetlennek hitt Tamara Presszt (53.62). Pedig Kontseknek nem indult jól a délutánja: „A versenyre indulás előtt kávéfőzés közben a főző felrobbant, és a forró kávé a jobb combomat megégette. Már annak örültem, hogy alaposan bekent lábbal indulni tudtam.” Hármasugrásban is miénk volt az első két hely, Kalocsai Henrik (16.36) egy centiméterrel előzte meg Ivanov Dragant. Nívós verseny volt, kilencen ugrottak 16 méteren felül (az 1964-es tokiói olimpiát Józef Szmidt 16.85-tel nyerte meg).

Tornában két első helyünk lett, a csapat mellett Ducza Anikó is nyert. Csapatban a talajon behoztuk a két szer után vezető szovjet együttest, gerendán kellett biztossá tenniük a lányoknak a győzelmet.

„»Jaj, csak ne legyen semmi baj« – sóhajtott nagyot Ducza a szercsere előtt, aztán mintha nem is lett volna az első napi lámpalázuk, idegességük szertefoszlott, és mind a négy magyar leány értékes, nívós gyakorlatot mutatott be. Ducza hátraszaltó leugrása után percekig tapsolt a közönség” – megérdemelten.

Vízilabdában is miénk lett az első hely, az aranyéremért a Szovjetuniót győzte le a csapat (5:3), így veretlenül zárt. Felkai „Róka” volt a szellemi vezér, ráadásul három gólt dobott, így nagy volt az öröm a telt házas (3500 néző) margitszigeti uszodában.

A tíznapos verseny a nemzetek báljával zárult. Hogy aztán jóval éjfél után: „Egy utolsó, lágyan ringató angolkeringő a félhomályra csendesült világításban, mindenki tudja már, az utolsó tánc a bálon. A zenekar a Gaudeamus igitur néhány ütemét intonálja. Amikor másodszor kezd neki, megállnak a párok, s a rendezetlen kórus, a jelenlevők ajkán is felcsendül a régi diákdal. Búcsúznak egymástól, búcsúznak Budapesttől, a versenyektől, az Universiadétól…” – zárta a Népsport tudósítássorozatát Dávid Sándor, a lap pedig így összegzett: „Tíz napon át versenyeztek Budapesten a világ legjobb főiskolás sportolói, és ha nyilatkozataiknak hinni lehet, kitűnően érezték magukat, szép élményekkel távoztak országunkból. Mi ennek legalább annyira örülünk, mint az elért nagyszerű eredményeknek, valamint annak, hogy a budapesti Universiade újabb dicséretes bizonyságát adta: a sport fontos szerepet tölthet be a béke védelmében és a népek közötti baráti kapcsolatok elmélyítésében.”

Az élet pedig ment tovább a másnapi Népsportban már az osztrákok ellen készülő futballválogatott volt a téma. Baróti Lajos csapata 10 ezer néző előtt játszott edzőmeccset a Ganz-MÁVAG-gal (6:2), a publikum pedig nem volt elégedett, s így optimista sem a világbajnoki selejtező előtt.

