A Herthára és a Dresdenre is súlyos büntetés vár a hétvégi gigabalhé után

Az elmúlt évek legsúlyosabb németországi szurkolói rendbontása hatalmas felháborodást váltott ki szerte Németországban, a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) jelezte, mindkét klub súlyos pénzbírságra bizton számíthat, amelynek mértéke jó esetben hatszámjegyű is lehet, mivel a drezdaiak és a berliniek is visszaesőnek számítanak. Sőt, a hatszámjegyű pénzbírságon túl további szankciók is elképzelhetők – szektor-, vagy stadionbezárás.

A Bild írása szerint a balhé kirobbantója az a pillanat lehetett, amikor a drezdai ultrák a meccs első félidejében a fejük fölé emelték a Hertha drukkereitől korábban ellopott egyik drapériájukat, s meggyújtották azt – ráadásul fejjel lefelé fordítva, ami felsőfokú becsületsértésnek számít minden magára valamit adó ultracsoport esetében és minimum azonnali megtorlásért kiált.

Mindkét oldalon pillanatok alatt pirotechnikai eszközök gyulladtak, s az első félidő 20. percében hatalmas káosz alakult ki a stadionban, a Dynamo ultrái megindultak a Hertha vendégszektora felé, ám a berliniek közül sokan átjutottak a vendégszektor melletti családi szektorba – a Bild cikkéből kiderül, egy méretes falbontó kalapáccsal kiütötték a két szektor közötti válaszfalat. Miután az elszabadult ultrák egymást kezdték a petárdáikkal lőni, a játékvezető félbeszakította mérkőzést és az öltözőbe terelte a csapatokat.

Hosszú tétlenkedést követően végül a rendfenntartó egységek is pályára léptek és véget vetettek az ostromállapotokat idéző jeleneteknek. A meccset követően több mint tucatnyi eljárást indított a rendőrség – többek között a közrend megzavarása, súlyos testi sértés és rongálás miatt.

A történteket mindkét klub elítélte, s a drezdaiak jelezték, mindenben együtt működnek a hatóságokkal és sajnálják, hogy a klubnak félszáz ember miatt kell szenvedni, míg a berliniek közleményekben azt írták: „fontos a szurkolói kultúra, de ott véget kell érjen, ahol az erőszak kezdődik”. A szövetség döntése a közeljövőben várható, borítékolható, hogy egyik klub sem ússza meg olcsón.

Ami egyébként a drezdai szombat este nettó sportértékét illeti: a Hertha 1–0-ra győzött, Dárdai Márton csereként pályára lépve 22 percet futballozott a berlinieknél.