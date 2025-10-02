A rekordgyőztes Barca ellen a címvédésért lép pályára a Veszprém a klub-vb-n

Egyáltalán nem hétköznapi tettet hajtott végre a Veszprém férfi kézilabdacsapata a klubvilágbajnokság keddi elődöntőjében a Magdeburg kiejtésével. Ezt jól mutatja, hogy a BL-címvédőt március 1. óta egyedül a Füchse Berlin tudta legyőzni még március 21-én a német bajnokságban. Bennet Wie­gert világverő csapata azt követően 30 tétmeccsen át megállíthatatlannak bizonyult.

Ezt a sikersorozatot tudta Egyiptomban lezárni az Építők, amely 20 gólon tartotta az általában szédületes sebességgel és kegyetlen hatékonysággal kézilabdázó ellenfelét. Nagyon sokáig kellett kutatnunk, hogy legutóbb mikor lőtt ilyen kevés gólt a Magdeburg, az elmúlt évek hihetetlen meccsdömpingjében két ilyet találtunk, mindkettőt a BL-ben: a 2024. november 20-i zágrábi (22–18) és a 2023. szeptember 21-i barcelonai vereség (32–20) volt hasonló.

A Veszprém kapusa, Rodrigo Corrales kiemelkedően játszott, 13 védésével 42 százalékos hatékonysággal zárta az összecsapást. Minden jel arra utal, hogy a rutinos spanyol az elmúlt egy-két évad visszafogott teljesítménye után az ősszel ismét magára talált. Ahogyan a Veszprém védekezése is biztató képet fest az idény (leges)legelején, amiben a két specialista, Ali Zein és Thiagus Petrus rutinja sokat számít.

Fotó: Török Attila

„Ha ez a csapat képes erre, akkor rengeteg mindent elérhetünk – mondta a keddi 23–20-as győzelmet követően Xavier Pascual vezetőedző. – Mert amikor alázatról beszélünk, az nem taktikai elemeket, védekezést és támadást jelent. Ennek az a lényege, ki akar igazán nyerni, ki akar igazán harcolni. És a második félidőben tüzet láttam a játékosaim szemében. Edzőként ez fantasztikus érzés. Ezt szeretném minden egyes alkalommal látni.”

Hiába a rengeteg nyári változás, a Veszprém idénykezdete – az Aalborg elleni BL-nyitányt leszámítva – egyelőre hasonlóan magabiztos, mint egy évvel ezelőtt. Azzal kapcsolatban még mindig korai bármit is jósolni, hogy ez mire lehet elég tavasszal, amikor a három legfontosabb trófea, a bajnokság, a kupa és a BL sorsa eldől, de az önbizalom növelése szempontjából a minél eredményesebb őszi szereplés igenis fontos lehet. Tavaly ilyenkor – ugyanígy Kairóban – meglett a végső győzelem, amitől már most is csak egyetlen lépésre van a csapat.

Jehja El-Dera, a Veszprém irányítója: „Örülök, hogy döntőbe jutottunk, hogy megvédhetjük a címünket, és külön öröm, hogy ezt hazámban, a barátaim között érhetem el. Játékosként úgy érzem, hogy folyamatosan tudunk fejlődni. Két hónapja dolgozunk azért, hogy itt lehessünk és megnyerjük ezt a találkozót. De azt is látom, hogy én most csak a tudásom felét adtam ki magamból – képes vagyok ennek a duplájára is. Ez mutatja meg igazán, hogy kik vagyunk csapatként. Szeretném, ha az évad hátralévő részében még ennél is jobban teljesítenénk.”

„Az elődöntőben meg tudtuk mutatni, hogy mi van bennünk, milyen jól játszunk és mekkorát tudunk küzdeni egymást segítve. Hatalmas harc volt a pályán, de szerencsére a nehéz időszakokban összezártunk. Mindkét csapat kiválóan védekezett, és ez most sokkal hangsúlyosabb volt, mint a támadójáték. Hátul kemények voltunk, elöl pedig hosszú akciókat vezettünk, mindkettő kulcsfontosságú volt a győzelemben. Nem számít, hogy éppen legutóbbi klubom, a Barca lesz az ellenfelünk, a döntő az döntő. Meg akarjuk nyerni, bárki is álljon a túloldalon!” – mondta Thiagus Petrus, a Veszprém védője.

Ahogyan Xavier Pascualnak a Veszprémbe, Carlos Ortegának is több mint egy sor új játékost kell beépítenie a Barcába. Persze a két legfontosabb láncszem, a kapus Emil Nielsen és a jobbátlövő Dika Mem a csapatnál maradt, ráadásul az általában egyszerre két, de inkább három különböző feladatot ellátó beálló, Ludovic Fabregas éppen Veszprémből igazolt a csütörtöki ellenfélhez.

A veszprémieknél Ahmed Hesam sérülés miatt hiányzott az elődöntőben, de a másik három egyiptomi jól játszott hazai pályán. Ahmed Adel és Ali Zein ötször, Jehja el-Dera négyszer talált be a Magdeburg kapujába. A szélsőjátékban mindenképp maradtak kiaknázatlan lehetőségek, ahogyan Nedim Remilitől is többre lesz szükség ahhoz, hogy 2013, 2014, 2017, 2018 és 2019 klubvilágbajnokát felülmúlják. A tavalyi elődöntő hosszabbításban dőlt el, amelynek 29–29-ről indulva 39–34 lett a vége.

FÉRFI KÉZILABDA KLUBVILÁGBAJNOKSÁG, EGYIPTOM

DÖNTŐ

Október 2., csütörtök

19.00 : ONE VESZPRÉM HC–Barca (spanyol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

A 3. helyért

16.15: Magdeburg (német)–Al-Ahli (egyiptomi) (Tv: Sport1)