Köteles László: Nem kontrákra kellene berendezkednie a Fradinak

2025.10.02. 10:58
Köteles László 2009 és 2018 között volt a Genk játékosa (Fotó: Imago)
A Genk korábbi magyar kapusa, Köteles László szerint a Ferencvárosnak bátran kell futballoznia Belgiumban, a két csapat csütörtök (ma) esti Európa-liga alapszakasz-mérkőzésén.

„A Fradinak nem szabad túlságosan tisztelnie az ellenfelet, de nem hiszem, hogy ezzel probléma lesz, hiszen a korábbi két meccsen sem kapott ki. Ráadásul a rutin is mellettük szólhat, az akkori Genk jóval erősebb és tapasztaltabb volt. Nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a Fradi jobb napot fog ki, esetleg jobban is játszik majd, mint riválisa. Nem gondolom, hogy kontrákra kellene berendezkedni, inkább bátran kell játszani, el kell hinni, hogy meg lehet a győzelem” – nyilatkozta az m4sport.hu-nak adott interjújában Köteles László, aki 2009 és 2018 között volt a belga csapat játékosa.

A hálóőr megjegyezte, nem szabad kiindulni a két csapat 2023-as Konferencialiga párharcából – amelynek mindkét felvonása döntetlennel zárult – hiszen új vezetőedzők ülnek a kispadon, és a játékoskeretek is változtak. Hozzátette ugyanakkor: a Genk játékfelfogása vélhetően nem változik majd, a klubnál ragaszkodnak az elvekhez.

Köteles aktív pályafutása alatt többször hangsúlyozta, néhány belga élvonalbeli meccs színvonalától nem sokkal, vagy egyáltalán nem maradtak el az NB I-es bajnokik, ehhez pedig a mai napig tartja magát.

„Biztos vagyok benne, hogy a legjobb magyar csapatok, a Fradi vagy a Puskás Akadémia megállná a helyét a belga bajnokságban” – jelentette ki.

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
21.00: Genk (belga)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

