Musiala lett az év legjobbja a német válogatottban – közölte a DFB

Közel 145 ezer drukker adta le voksát, és Jamal Musiala a szavazatok 56 százalékát megkapva lett az Év válogatott játékosa Németországban. A Bayern München támadó középpályása másodszor gyűjtötte be ezt az elismerést, először 2022-ben sikerült diadalmaskodnia – közölte a DFB.

A 21 esztendős játékos, bár trófeát nem nyert idén, egyénileg remek évet tudhat maga mögött: a németországi Európa-bajnokság társgólkirálya lett, ráadásul bekerült a torna és az előző Bundesliga-idény álomcsapatába is. Musiala 2024-ben 13 válogatott mérkőzésen öt gólt szerzett (kétszer betalált a magyar csapat kapujába is), valamint kiosztott öt gólpasszt is, míg klubjában eddig 20 gólt és 10 asszisztot jegyzett ebben az évben.



A második helyen a Bayer Leverkusen támadó középpályása, Florian Wirtz végzett 38 százalékkal, míg a harmadik legjobbnak az Arsenalban futballozó Kai Havertzet látták a szurkolók, a csatár a szavazatok hat százalékát kapta meg.

A díj, amely a német válogatottban nyújtott éves teljesítményért jár, nem egyezik meg az Év játékosa címmel.

AZ EDDIGI GYŐZTESEK

2010: Bastian Schweinsteiger

2011: Mesut Özil

2012: Mesut Özil

2013: Mesut Özil

2014: Toni Kroos

2015: Mesut Özil

2016: Mesut Özil

2017: Joshua Kimmich

2018: Marco Reus

2019: Matthias Ginter

2020: Manuel Neuer

2021: Joshua Kimmich

2022: Jamal Musiala

2023: Emre Can

2024: Jamal Musiala