Willi Orbán gólja is kellett a Leipzig sikeréhez Mainzban, ötgólos meccsen nyert a Gladbach

Ellenséges hangvételű molinókkal üzent a hajdanán Mainzban játszó, majd edzősködő Jürgen Kloppnak a hazai tábor, amely árulásként értelmezte a kiváló tréner szerepvállalását a Red Bull-csoport futballvezetőjeként. Mindez nem volt hatással a pályán látottakra, a Leipzig ugyanis remek helyzetkihasználással rukkolt elő az első félidőben. Elsőként Xavi Simons bőrözte be a kapust egyéni akció végén, majd Willi Orbán pofozta be a kapusról kipattanó labdát (VIDEÓ ITT). A folytatásban kontroll alatt tartotta a mérkőzést a lipcsei együttes, s be is gyűjtötte a három pontot. A Sofascora eredménykövető oldal a saját értékelései alapján a magyar válogatott belső védőt választotta meg a meccs emberének. 0–2

Victor Boniface kihagyott tizenegyesével (egészen pontosan Trapp védett nagyot) indult a címvédő és a Frankfurt mérkőzése, majd bő negyedóra játék után Omar Marmus a vendégeknek szerzett vezetést, a változatosság kedvéért büntetőből. A Leverkusen kevesebb mint tíz perc alatt kiegyenlített Robert Andrich okos góljával. A folytatásban Xabi Alonso csapata irányította a meccset, s Trapp hibája után Boniface fejjel szerezte meg a címvédő fordító találatát. Ez elégnek is bizonyult a győzelemhez, fontos pontokkal gazdagodtak a „gyógyszergyáriak”. 2–1

Leo Scienza korán megszerezte a vezetést a Heidenheimnek Mönchengladbachban, amire a hazaiak Itakura Ko közeli lövésével válaszoltak. A fordulás után az előző évadban még Heidenheimben játszó Tim Kleindienst duplájával elhúzott a Gladbach, de Marvin Pieringer a 80. percben értékesített egy VAR-ozás után megadott tizenegyest, izgalmassá téve a végjátékot. Újabb gól ennek dacára nem született, így a „csikók” tartották otthon a három pontot. 3–2

A Freiburg gyakorlatilag egy félidő alatt lerendezte az Augsburg elleni összecsapást, Vincenzo Grifo és Philipp Lienhart három perc alatt kétgólos előnybe hozták csapatukat, majd a szünet előtt Christian Günter is betalált. A második félidőben Phillip Tietz révén szépített az Augsburg, de ezzel minden munícióját elhasználta – simán nyertek a hazaiak. 3–1

Andrej Kramaric már a 11. percben előnyhöz juttatta a Hoffenheimet a ligautolsó Bochum ellen, majd a második félidőben Marius Bülter is eredményes volt. Cristian Gamboa a 76. percben visszahozta a vendégek reményeit, akik a 89. percben tizenegyest is rúghattak, de Daschner büntetőjét Baumann hatástalanította. Az egyenlítés tehát elmaradt, így már-már stílszerű volt, hogy a ráadásban a hazaiak zárták le a meccset – a 3–1-es végeredményt Haris Tabakovic állította be.

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt 2–1 (Andrich 25., Boniface 71., ill. Marmus 16. – 11-esből)

Hoffenheim–Bochum 3–1 (Kramaric 11., Bülter 64., Tabakovic 90+3., ill. Gamboa 76.)

Freiburg–Augsburg 3–1 (Grifo 34., Lienhart 37., Günter 45+1., ill. Tietz 65.)

Mainz–RB Leipzig 0–2 (Simons 20., Orbán 37.)

Mönchengladbach–Heidenheim 3–2 (Itakura 22., Kleindienst 62., 75. – a másodikat 11-esből, ill. Scienza 12., Pieringer 80. – 11-esből)

Később

18.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

Vasárnap játsszák

15.30: Holstein Kiel–Union Berlin (Tv: Match4)

17.30: Wolfsburg–Werder Bremen (Tv: Match4)

Pénteken játszották

Borussia Dortmund–St. Pauli 2–1 (Benszebaini 43., Guirassy 83., ill. E. Smith 78.)