Szenvedve őrizte meg hibátlan hazai mérlegét a Dortmund

Nem diktált óriási tempót a Dortmund, és nem is volt túl meggyőző az első félidőben, de így is korán előnybe kerülhetett volna, ám Serhou Guirassy nagy helyzeténél hárított a magyar válogatott által is jól ismert bosnyák kapus, Nikola Vasilj. Az első félidő végén majdnem a St. Pauli szerezte meg a vezetést, Morgan Guilavogui azonban, ha nem is sokon múlt, lesről talált be. A legjobbkor, a félidő végén bevette ellenfele kapuját a BVB, Pascal Gross jobb oldali beadása után Rami Benszebaini 11 méterről fejelt a kapu bal oldalába.

A második félidő csúszva kezdődött, mivel a játékvezetők kommunikációs szettje meghibásodott, ráadásul még a vendégszurkolók is bevetettek némi pirotechnikát. Aztán csak elindult a játék, s a Borussia egyre jobban beszorította a hamburgi csapatot, ám Guirassy lövését lábbal védte Vasilj, majd Donyell Malen maradt le a kapu előtt egy jó beadásról. Büntett a St. Pauli, Eric Smith 27 méterről bombagólt lőtt a kapu jobb oldalába, és bár a lesen kolbászoló Oladapo Afolayan mintha zavarólag hatott volna Gregor Kobelre, megadták a gólt.

Gyorsan reagált a kapott gólra a hazai együttes, öt perccel később Jamie Gittens ívelt be balról, Guirassy pedig hat méterről a kapu bal oldalába csúsztatott. Azonban még át kellett élnie meleg pillanatokat a BVB-nek, a 91. percben közel is járt az egyenlítéshez a vendégcsapat, ám Adam Dzwigala hét méterről fölé bombázott. Megszenvedett a Dortmund, de megőrizte hibátlan hazai mérlegét a bajnokságban. 2–1

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ, pénteki mérkőzés

Borussia Dortmund–St. Pauli 2–1 (Benszebaini 43., Guirassy 83., ill. E. Smith 78.)

Szombat

15.30: Bayer Leverkusen–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

15.30: Hoffenheim–Bochum

15.30: Freiburg–Augsburg

15.30: Mainz–RB Leipzig

15.30: Mönchengladbach–Heidenheim

18.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

Vasárnap

15.30: Holstein Kiel–Union Berlin (Tv: Match4)

17.30: Wolfsburg–Werder Bremen (Tv: Match4)