Bundesliga: a Bayern a 94. percben bukta el a győzelmet Frankfurtban

Rangadó várt a címvédő Bayern Münchenre a Bundesliga 6. fordulójában: a bajor együttes ahhoz a Frankfurthoz látogatott, amely a forduló előtt 12 ponttal a tabella harmadik helyén állt, és csaknem harmincévnyi várakozás után arra készült, hogy egy győzelemmel a tabella élére kerüljön.

Az első percekben óriási iramot diktált a Bayern, és ezzel nem nagyon tudott mit kezdeni a Frankfurt. A 15. percben a dél-koreai Kim Min Dzse szerzett vezetést a vendégeknek (0–1), akik ezt követően viszont visszavettek a tempóból, és ez megbosszulta magát. A 22. percben Omar Marmus kiegyenlített (1–1), majd olyannyira lendületbe jött a hazai csapat, hogy a 35. percben Hugo Ekitiké révén a vezetést is átvette (2–1) – az első gólt jegyző Marmus ennél a találatnál gólpasszal jeleskedett.

Sokáig azonban nem örülhetett a Frankfurt: három perccel később Dayot Upamecanóról megfeledkeztek a hazai védők, az előrehúzódó francia bekk pedig megszerezte a Bayern egyenlítő találatát (2–2). A négygólos első félidő után a második játékrész elején is lendületesen indított a Bayern, amely az 53. percben Michael Olise révén ismét átvette a vezetést (2–3).

A folytatásban nagy mezőnyfölényt harcolt ki magának a Bayern, ám nem tudta megszerezni a negyedik gólt is. Sőt a 83. percben közel állt az egyenlítéshez a Frankfurt, de ezt még megúszta a Bayern, a 94. percben viszont már nem volt ilyen szerencséje Vincent Kompany csapatának: a bajorok túlságosan is feltolták a védekezésüket, így Marmus teljesen egyedül törhetett kapura. és higgadtan be is fejezte az akciót, egyenlített a Frankfurt. A gólt videózták is, de mint kiderült, nem előzte meg kezezés az akciót, így megadták (3–3).

Ezután még maradt pár perc hátra, Thomas Müller előtt adódott is egy nagy helyzet, az eredmény viszont már nem változott. Maradt a döntetlen, aminek a meccs összképe alapján egyértelműen a Frankfurt örülhet jobban.

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Eintracht Frankfurt–Bayern München 3–3 (Marmus 22., 90+4., Ekitiké 35., ill. Kim Min Dzse 15., Upamecano 38., Olise 53.)

Heidenheim–RB Leipzig 0–1 (Openda 59.)

VfB Stuttgart–Hoffenheim 1–1 (Demirovics 90+10., ill. Gendrey 45.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

St. Pauli–Mainz 0–3 (Burkardt 5., 62., Sieb 16.)

Bayer Leverkusen–Holstein Kiel 2–2 (Boniface 4., J. Hofmann 8., ill. Geschwill 45+5., Arp 69. – 11-esből)

Werder Bremen–Freiburg 0–1 (Doan 75.)

Union Berlin–Borussia Dortmund 2–1 (Vogt 26. – 11-esből, Vertessen 45., ill. Ryerson 62.)

Bochum–Wolfsburg 1–3 (Boadu 72., ill. Tomás 21., Wind 37., 88.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Augsburg–Mönchengladbach 2–1 (K. Schlotterbeck 39., Claude-Maurice 65., ill. Kleindienst 72.)