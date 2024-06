Hivatalos: távozott Lipcséből Gulácsi poszttársa

Mint ismert, Gulácsi Péter súlyos sérülés miatt közel másfél évig nem volt bevethető az RB Leipzignál, ám a magyar válogatott kapus felépülése után már ősszel is kapott néhány mérkőzést, de igazán csak télen szerezte vissza a helyét az egyébként sokáig jó teljesítményt nyújtó Janis Blaswichtól.

Az RB Leipzig vezetőedzője, Marco Rose is sokat dilemmázott a kapuskérdésen, de Gulácsi Péter teljesítménye fokozatosan javult a sérülését megelőző szintre, ezért Blaswich is nehéz helyzetbe került, a lipcseiek ugyanis már korábban szerződtették a tehetséges belga Maarten Vandevoordtot is, aki idén nyáron csatlakozik a gárdához, így valamelyik kapusnak mennie kellett, s a korábbi sajtóhíreknek megfelelően nem az angol klubok által figyelt, de 2025-ig érvényes szerződéssel rendelkező Gulácsi Péter, hanem Blaswich távozott, s került egy évre kölcsönbe a testvércsapathoz, az osztrák élvonalbeli RB Salzburghoz.