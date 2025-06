Megvannak az ellenfelek az európai kupákban; Nemcsik Zsolt: Csak az arany tesz elégedetté

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:





A Paks után a többi kupacsapatunk is megkapta lehetséges ellenfeleit. A Ferencváros például a montenegrói Buducsnoszt és az örmény Noa párharcának győztesével kezd a BL-selejtező második körében, de a többiek előtt sem áll megugorhatatlan akadály. Mindeközben a Győr és a DAC tulajdonosi átfedéséből a jelek szerint nem lesz gond az UEFA-nál. Címlapsztori két oldalon.

A DVTK ismét Vladimir Radenkovicsban látja a megmentőt. Az előző idény első felében még a dobogóért harcolt, a tavasszal összeomlott a diósgyőri csapat. Az okokról idényértékelő sorozatunk újabb kétoldalas írásában olvashatnak.

A strandidő ellenére keményen edz a női vízilabda-válogatott. Szeleczki Róbert ott járt a margitszigeti Széchy-uszodában, és megnézte, hogy a szingapúri vb-felkészülésben hol tart Cseh Sándor együttese.

Csütörtöktől érmekért szállnak vízbe legjobb kajakosaink és kenusaink. Krasznai Bence a helyszínen követi figyelemmel a racicei Európa-bajnokságot, amelyen az olimpiák után szokásos módon megfiatalított magyar csapat indul – nem árt, ha elkezdjük tanulgatni a neveket…

Nemcsik Zsolt elégedett, mert nyert a férfi kardcsapat. A genovai Európa-bajnokság eddigi egyetlen magyar aranyérmét szállító csapat a vezetőedző szerint is klasszisokból áll, de mostantól a hátországnak is meg kell mutatnia, hogy kik lehetnek azok, akik majd egyszer Szilágyi Áronék helyébe lépnek. Eközben férfi párbajtőrözőink és női kardozóink is lecsúsztak az Eb-dobogóról – hogy hogyan, azt Kovács Erika írta meg.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!