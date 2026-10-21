Nemzeti Sportrádió

Torna-vb: a címvédő japánok nyerték a férfi csapatversenyt

2026.10.21. 08:59
null
Fotó: Gymnastics Now﻿/Facebook
Címkék
torna Japán torna-vb
A címvédő japánok nyerték a férfi csapatversenyt a rotterdami torna-világbajnokságon kedden este.

A japánoknak ez volt fennállásuk nyolcadik csapataranya.

A Mészáros Krisztofer, Závory Szilárd, Molnár Botond, Tomcsányi Benedek, Kis Dominik összeállítású magyar válogatott 234,927 ponttal zárt a selejtezőben, és a 18. helyen végzett.

TORNA
Férfi csapatverseny, döntő
Világbajnok: Japán (Doj Rjoszuke, Hasimoto Dajki, Kavakami Sohej, Maeda Fuszuke, Odzsima Nao, Oka Sinnoszuke) 251,928 pont
2. Oroszország (Arszenyij Duhno, Muhammadzson Jakubov, Danyiel Marinov, Szergej Naidin, Szavelij Szjegyin, Ilja Zajka) 250,329
3. Kína (Hong Jan-ming, Lan Hszing-jü, Li Hong-jan, Tien Hao, Jang Hao-nan, Cou Jing-jüan) 249,193

 

torna Japán torna-vb
Legfrissebb hírek

Mayer Gréta: irány a döntő!

Torna
Tegnap, 6:57

Valter Attila mégsem úszta meg a törést

Kerékpár
2026.10.19. 09:19

Torna-vb: Mészáros Krisztofer a 15. helyen jutott döntőbe egyéni összetettben

Torna
2026.10.18. 15:56

Valter Attila bukással zárta a kerékpáros szezont Japánban

Kerékpár
2026.10.18. 13:40

Torna-vb: kár a rontásokért…

Egyéb egyéni
2026.10.17. 20:02

Torna-vb: tajtékzik az orosz szövetség, a világbajnok Melnyikovát továbbra sem engedik be Hollandiába

Torna
2026.10.13. 22:42

Torna-vb: az oroszok és fehéroroszok mégsem használják zászlójukat és himnuszukat

Torna
2026.10.13. 18:30

Ázsiai Játékok: Kína 341 éremmel nyerte a nemzetek közötti versengést

Egyéb egyéni
2026.10.04. 18:08