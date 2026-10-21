Torna-vb: a címvédő japánok nyerték a férfi csapatversenyt

A címvédő japánok nyerték a férfi csapatversenyt a rotterdami torna-világbajnokságon kedden este.
A japánoknak ez volt fennállásuk nyolcadik csapataranya.
A Mészáros Krisztofer, Závory Szilárd, Molnár Botond, Tomcsányi Benedek, Kis Dominik összeállítású magyar válogatott 234,927 ponttal zárt a selejtezőben, és a 18. helyen végzett.
TORNA
Férfi csapatverseny, döntő
Világbajnok: Japán (Doj Rjoszuke, Hasimoto Dajki, Kavakami Sohej, Maeda Fuszuke, Odzsima Nao, Oka Sinnoszuke) 251,928 pont
2. Oroszország (Arszenyij Duhno, Muhammadzson Jakubov, Danyiel Marinov, Szergej Naidin, Szavelij Szjegyin, Ilja Zajka) 250,329
3. Kína (Hong Jan-ming, Lan Hszing-jü, Li Hong-jan, Tien Hao, Jang Hao-nan, Cou Jing-jüan) 249,193
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