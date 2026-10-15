Meghalt Bo Johansson, a dán válogatott egykori sikerkovácsa

Bo Johansson 1996 és 2000 között irányította a dán nemzeti csapatot, és ez idő alatt meghatározó alakká vált. Legnagyobb sikere az 1998-as franciaországi világbajnokságon elért negyeddöntő volt, amely a dán labdarúgás emlékezetes fejezetének számít.



„Vidám és pozitív emberként emlékszem rá. A pályán átélt legszebb élményem részese volt” – mondta a TV 2 Sportnak Martin Jörgensen, aki tagja volt az 1998-as vb-n szereplő dán válogatottnak.



A svéd edző pályafutása az 1970-es években a Kalmar FF-nél indult, majd az Öster együttesénél folytatódott. Utóbbi csapattal 1980-ban és 1981-ben is svéd bajnoki címet nyert. Az Östernél lehetőséget adott a később válogatott kapusként ismertté váló Thomas Ravellinek is.



„Olyan edző volt, aki nagy szerepet játszott az én és a testvérem, Andreas pályafutásában is. Fantasztikus ember volt. Elérte, hogy a körülötte lévők fontosnak és megbecsültnek érezzék magukat” – nyilatkozta Ravelli az Aftonbladetnek, majd hozzátette: „Valószínűleg nincs olyan ember, akinek bármi rossz mondanivalója lenne Bosséról.”



A dán válogatottól való távozása után Johansson az IFK Göteborgnál és a norvég Molde csapatánál is dolgozott, edzői karrierje során pedig több klubot irányított Svédországban és más skandináv országokban is.