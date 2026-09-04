Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Vasas–Nyíregyháza 3–2

A Mosonmagyaróvár legyőzésével rajtolt a Kisvárda a női kézi NB I-ben

B. A. P.B. A. P.
2026.09.04. 19:31
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Győzelemmel rajtolt a Kisvárda (Fotó: kisvardaikezi.hu)
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Motherson Mosonmagyaróvári KC női kézilabda Kisvárda Master Good női kézilabda NB I
A női kézilabda NB I 1. fordulójának pénteki mérkőzésén a Kisvárda 28–27-re nyert a Mosonmagyaróvár otthonában.

Tavaly a Kisvárda a hetedik, a Mosonmagyaróvár pedig a nyolcadik helyen zárt a bajnokságban és mindkét csapat megnyerte a hazai mérkőzését. Ezúttal is 7–7-ig fej fej mellett haladtak a csapatok, de az első félidő második felében ellépett a Kisvárda. A szünet előtt Czenki Petra két gólja révén ötre nőtt a különbség.

A második játékrészből öt perc sem telt el, amikor már hét gól volt a vendégek előnye. Ezt követően viszont nyolc percen át nem talált kapuba a Kisvárda, amit ki is használtak a hazaiak és az ezen időszak alatt háromszor betaláló Tóth Gabriella vezérletével visszajöttek a meccsbe. Három perccel a vége előtt ki is egyenlített a Mosonmagyaróvár (27–27), de hajrában már csak Mlinkó Zsófia révén a vendégek találtak be, ezzel megnyerve a mérkőzést.

A hazaiaknál Falusi-Udvardi Laura hat góllal zárt, míg Tóth Gabriella nyolcig jutott. A Kisvárdánál Gém Léna és Koronczai Petra öt találatot szerzett, míg Mlinkó Zsófia nyolccal zárt.

KÉZILABDA
NŐI NB I, 1. FORDULÓ
Motherson Mosonmagyaróvári KC–Kisvárda Master Good SE 27–28 (13–17)

Részletes jegyzőkönyv később.

 

Motherson Mosonmagyaróvári KC női kézilabda Kisvárda Master Good női kézilabda NB I
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