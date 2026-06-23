Nemzeti Sportrádió

NS-foci: ötödik hely a Grosics-kupán

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2026.06.23. 14:34
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Grosics-kupa kispályás foci Nemzeti Sport
A két évvel ezelőtti arany- és a tavalyi bronzérem után a negyeddöntőben búcsúzott a Nemzeti Sport csapata a Grosics-kupán.

Immár nyolcadik alkalommal rendezték meg a Grosics Gyula Alapítvány szervezésében a rákospalotai Budai II László Stadionban a mindig magas színvonalú és nagyszerű hangulatú Grosics-kupát – amelyet idén a névadó születésének 100. évfordulója alkalmából megtartott Grosics 100 emlékév keretén belül tartottak meg, a díszvendég Dunai Antal volt.

Dunai Antal (mikrofonnal) volt a torna díszvendége

A 13 csapat részvételével – és többek között olyan játékosokkal, mint Lipcsei Péter, Gróf Dávid, Telek András – zajló tornát ahogyan tavaly, úgy idén is a Bárányos Zsolt vezette Budapest Honvéd öregfiúk együttese nyerte meg, a döntőben a Ferenczi Épületgépészet csapatát felülmúlva.

A bronzérmet a Nemzeti Sportot a negyeddöntőben elbúcsúztató Teqball szerezte meg a XV. Kerületi Önkormányzat legyőzésével.

Az idei tornát a Grosics 100 emlékév keretein belül rendezte meg a Grosics Gyula Alapítvány

Ötödik helyen végző csapatunk keretét Kasza Imre (kapus), Csillag Péter (csapatkapitány), Göbölyös Gábor, Győri Ferenc, Orosz Botond, Somlóvári Dávid, Szöllősi György, Zalán Attila és Zalán Levente alkotta, góljainkat Orosz (2) és Csillag szerezte.

Lipcsei Péter (balra) is pályára lépett 
Magyar válogatott
2026.02.04. 17:51

Megkezdődött a Grosics 100 emlékév

Az újbudai Grosics Gyula Katolikus Sportiskolában az Aranycsapat kapusa születésének évfordulóján tartottak ünnepséget.

 

Grosics-kupa kispályás foci Nemzeti Sport
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