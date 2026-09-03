Nemzeti Sportrádió

Evezés: két magyar érem a zágrábi egyetemi Eb-n

H. Á.H. Á.
2026.09.03. 10:00
null
Címkék
Barabás Márk Balog Zsombor Egyetemi evezős Európa Fehérvári Eszter Evezés
Fehérvári Eszter ezüst-, Barabás Márk és Balog Zsombor pedig bronzérmet szerzett az európai egyetemek augusztus 26–29. között Zágrábban rendezett evezősbajnokságán. Magyarországot 26 versenyző képviselte öt felsőoktatási intézmény színeiben, a két dobogós eredményt a győri Széchenyi István Egyetem hallgatói érték el.

A zágrábi Jarun-tavon rendezett kontinensviadalon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, a Semmelweis Egyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem sportolói képviselték Magyarországot – közölte a Magyar Evezősszövetség honlapja, a hunrowing.hu.

A legeredményesebb magyar versenyző Fehérvári Eszter volt, aki női egypárevezősben 8:02.44 perces idővel ezüstérmet szerzett. A széchenyis sportoló fél távnál még vezetett, végül a horvátországi Rochesteri Műszaki Egyetem hallgatója, Kate Agare mögött ért célba, megelőzve az észt Tartui Egyetem evezősét, Rachel Kollót.

A könnyűsúlyú férfi kormányos nélküli kettesek döntőjében Barabás Márk és Balog Zsombor 7:17.23 perces eredménnyel szerzett bronzérmet. A portugál Aveirói Egyetem egysége mögött rendkívül szoros verseny alakult ki a további dobogós helyekért: a magyar páros mindössze öt századmásodperccel maradt el a belfasti Queen’s Egyetem kettősétől.

A magyar egységek további hat alkalommal végeztek a legjobb hat között. Romsics Lili és Holpert Eszter, a Széchenyi István Egyetem női kormányos nélküli kettese, valamint Szász Gergely és Juhász Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem férfi kettese egyaránt negyedik lett. Demkó Mátyás (Széchenyi István Egyetem) könnyűsúlyú férfi egypárevezősben, a Romsics Lili, Holpert Eszter, Gasztonyi Péter László és Csizmadia Ádám alkotta széchenyis vegyes négypárevezős pedig az ötödik helyen zárt. Gasztonyi Barnabás és Pintér Dániel (Széchenyi István Egyetem) férfi kormányos nélküli kettesben, míg a BME hallgatója, Grozev Erik férfi egypárevezősben végzett hatodikként.

A záróünnepségen Magyarország átvette az Európai Egyetemi Sportszövetség zászlaját, hiszen a következő kontinensviadalt 2027-ben a velencei-tavi Sukorón rendezik. Hazánkat Alföldi Zoltán, a Széchenyi István Egyetem oktatója és evezőseinek edzője képviselte a Magyar Egyetemi–főiskolai Sportszövetség és a Magyar Evezősszövetség nevében.

 

Barabás Márk Balog Zsombor Egyetemi evezős Európa Fehérvári Eszter Evezés
Legfrissebb hírek

Evezős vb: Fehérvári Eszter 13. lett

Egyéb egyéni
2025.09.25. 08:09

Evezős-vb: Fehérvári Eszter a C-döntőbe került

Egyéb egyéni
2025.09.23. 06:56

Két magyarnak szurkolhatunk Kínában az evezős-vb-n

Egyéb egyéni
2025.09.21. 09:35

Nőként a férfidobogó tetején az evezős ob-n

Egyéb egyéni
2025.07.10. 18:47

Evezős Eb: Fehérvári Eszter ötödik lett könnyűsúlyú egypárban

Egyéb egyéni
2025.05.31. 12:01

Nem jutott az elődöntőbe Gadányi Zoltána az evezős Eb-n

Egyéb egyéni
2025.05.29. 14:53

A visszavonulások után minicsapattal indul Magyarország a plovdivi evezős Eb-n

Egyéb egyéni
2025.05.28. 11:52

Semleges színekben és létszámkorlátozással versenyezhetnek az orosz és a fehérorosz evezősök

Kajak-kenu
2025.03.11. 14:44