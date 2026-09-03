Evezés: két magyar érem a zágrábi egyetemi Eb-n

A zágrábi Jarun-tavon rendezett kontinensviadalon a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem, a Semmelweis Egyetem, valamint a Széchenyi István Egyetem sportolói képviselték Magyarországot – közölte a Magyar Evezősszövetség honlapja, a hunrowing.hu.

A legeredményesebb magyar versenyző Fehérvári Eszter volt, aki női egypárevezősben 8:02.44 perces idővel ezüstérmet szerzett. A széchenyis sportoló fél távnál még vezetett, végül a horvátországi Rochesteri Műszaki Egyetem hallgatója, Kate Agare mögött ért célba, megelőzve az észt Tartui Egyetem evezősét, Rachel Kollót.

A könnyűsúlyú férfi kormányos nélküli kettesek döntőjében Barabás Márk és Balog Zsombor 7:17.23 perces eredménnyel szerzett bronzérmet. A portugál Aveirói Egyetem egysége mögött rendkívül szoros verseny alakult ki a további dobogós helyekért: a magyar páros mindössze öt századmásodperccel maradt el a belfasti Queen’s Egyetem kettősétől.

A magyar egységek további hat alkalommal végeztek a legjobb hat között. Romsics Lili és Holpert Eszter, a Széchenyi István Egyetem női kormányos nélküli kettese, valamint Szász Gergely és Juhász Tamás, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem férfi kettese egyaránt negyedik lett. Demkó Mátyás (Széchenyi István Egyetem) könnyűsúlyú férfi egypárevezősben, a Romsics Lili, Holpert Eszter, Gasztonyi Péter László és Csizmadia Ádám alkotta széchenyis vegyes négypárevezős pedig az ötödik helyen zárt. Gasztonyi Barnabás és Pintér Dániel (Széchenyi István Egyetem) férfi kormányos nélküli kettesben, míg a BME hallgatója, Grozev Erik férfi egypárevezősben végzett hatodikként.

A záróünnepségen Magyarország átvette az Európai Egyetemi Sportszövetség zászlaját, hiszen a következő kontinensviadalt 2027-ben a velencei-tavi Sukorón rendezik. Hazánkat Alföldi Zoltán, a Széchenyi István Egyetem oktatója és evezőseinek edzője képviselte a Magyar Egyetemi–főiskolai Sportszövetség és a Magyar Evezősszövetség nevében.