Samuel Petrás: A Fradi ellen mindig kell valami extra

NEM LESZ HIÁNY az érzelmekből a csütörtöki ETO FC Győr–Ferencváros rangadón, a mérkőzést az NB I 3. fordulójából halasztották szeptember első csütörtökjére. Borbély Balázs alig két héttel azután távozott Győrből, hogy tizenhárom év után bajnoki címre vezette az együttest, pedig nem sokkal korábban még arról beszélt, 2027-ig szóló szerződése az ETO-hoz köti. Végül élt a megállapodásában szereplő kivásárlási lehetőséggel, és elfogadta a bajnoki ezüstérmes FTC ajánlatát. A fordulat sokkolta a klubot és a győri tábort, a szervezett szurkolók indulatos közleményben reagáltak, a drukkerek jelentős része árulásként élte meg a bajnokcsapat edzőjének lelépését. Az ETO FC kapusa, Samuel Petrás sem vitatja, hogy az ismert körülmények miatt különleges lesz a csütörtöki meccs, ugyanakkor a csapat öltözőjében igyekeznek kizárni mindent, ami eltereli a figyelmet a futballról.

„Szerintem ez az időszak már lezárult – mondta a Nemzeti Sportnak a szlovák kapus. – Nem beszélünk sokat a múltról, és nincs is rá különösebben sok időnk, mert a jelenre és a következő mérkőzésekre kell figyelnünk. A labdarúgás világában megesik, hogy egy edző országon belül egyik klubból a másikhoz kerül. A körülmények talán nem voltak a legszerencsésebbek, de ami megtörtént, megtörtént. Most egymás ellen játszunk, és meglátjuk, melyik csapat készült fel jobban a másikból.”

Fotó: Czinege Melinda

Borbély Balázs kiválóan ismeri korábbi játékosait, ám Samuel Petrás szerint ebből nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni: a Ferencváros kerete más karakterű, így a szakember sem ültetheti át egy az egyben a győri játékot. A két csapat előző idénybeli bajnoki párharca önbizalmat adhat a győrieknek. Az FTC szeptemberben ugyan 2–0-ra nyert Győrben, januárban viszont az ETO 3–1-gyel vágott vissza a Groupama Arénában, áprilisban pedig Bánáti Kevin 82. percben szerzett góljával hazai pályán is legyőzte a magyar rekordbajnokot.

„Nagyon fontos, hogy végig koncentráltak maradjunk. Szerintem a szurkolók indulatosabbak lesznek amiatt, ami a nyáron történt, nekünk viszont arra kell összpontosítanunk, ami a pályán történik, a körülmények nem vonhatják el a figyelmünket. A Ferencváros mindig erős csapattal érkezik, nekünk pedig el kell érnünk az ellenfél játékosainak szintjét, és hozzá kell tennünk valami extrát. Hazai pályán, a szurkolóink előtt meg akarjuk védeni a kapunkat a góltól.”

Petrás szerint a januári, budapesti győzelem után az ETO-nál végleg elhitték, hogy nem kell kisebbnek érezniük magukat a Ferencvárosnál.

„Nagyon magabiztosak voltunk csapatként. Tudtuk, milyen kihívás áll előttünk, de azt is, hogy képesek vagyunk felvenni velük a versenyt és nyerni. A három egyes győzelemből rengeteg önbizalmat merítettünk, mert megéreztük, hogy le tudjuk győzni, meg tudjuk sebezni a Ferencvárost. Hazai pályán a szurkolóink mindig pluszenergiát adnak, ezt az előnyt ki kell használnunk.”

A győriek mentális erejét nemrégiben alaposan próbára tették: a Bajnokok Ligája-, majd a Konferencialiga-selejtezős kiesés hamar lezárta az európai szereplést.

„Mindenkinek fájt, ami történt. Fontos lett volna, hogy Európában megmutassuk, milyen szinten vagyunk, és UEFA-együtthatókat szerezzünk Magyarországnak, de más egy kétmérkőzéses párharc, és más a harminchárom fordulós bajnokság. Fiatal a keretünk, sok új taktikai elemet kellett elsajátítanunk, mostanra viszont kezd kialakulni a játékunk struktúrája. Emlékszem, a Riga elleni kiesést követő első edzésen azt éreztük, hogy Efraín Juárez vezetőedző előrenéz. Az volt az üzenete, el kell fogadnunk, ami történt: kiestünk, csalódottak vagyunk, de át kell kapcsolnunk a bajnokságra és a hazai kupára, hogy jövőre ismét ott lehessünk Európában. Van miért küzdenünk tehát.”

Samuel Petrás közben a személyes célját sem adta fel. A szlovák válogatott kapusposztján nagy a verseny, a 27 éves játékos azonban reméli, nem marad ki a pályafutásából a nemzeti csapat.

„Boldog lennék, ha egyszer meghívót kapnék, de nemcsak ezt nézem, minden héten az motivál, hogy győztes csapat tagjaként jöhessek le a pályáról. Olyan ember vagyok, aki folyamatosan feszegeti a határait. Kíváncsi vagyok, meddig juthatok a pályafutásomban – ha sikerülne válogatottságig vinnem, annak természetesen nagyon örülnék.”

NB I

A 3. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.30: ETO FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!