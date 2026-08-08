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Az Európa-kupa elérése a tét az FTC női csapatának a Mitrovica elleni BL-selejtezőn

N. ZS.N. ZS.
2026.08.08. 07:32
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Fotó: Nagy Gábor
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Európa-kupa Ferencváros női futball női labdarúgó BL
A PAOK elleni szoros vereséget követően koszovói csapat vár a Ferencváros női labdarúgócsapatára szombat délelőtt, Fenyvesi Evelin szerint kötelező a győzelem.

Nyernie kell a Ferencvárosnak ahhoz, hogy folytassa nemzetközi szereplését. A zöld-fehérek női csapata másodszor lép pályára a hazai rendezésű UEFA BL-minitornán, és miután szerdán hosszabbításban vereséget szenvedett a PAOK-tól (2–3), szombat délelőtt 10 órás kezdettel a koszovói Mitrovicával mérkőzik a III. Kerületi TVE Sporttelepen. A koszovói együttest a norvég Brann ütötte ki 5–0-ra előzőleg, és ha a Fradi is sikerrel jár ellene, az Európa-kupa selejtezőkörébe kerül.

„A PAOK ellen szoros mérkőzést játszottunk, kétszer is vissza tudtunk jönni, igaz, a végére elfáradtunk – nyilatkozta Könczeyné Fenyvesi Evelin, a zöld-fehérek csapatkapitánya a FradiMédiának. – Szerencsére olyan a lebonyolítás, hogy maradt esélyünk a továbbjutásra. Ez a minimális célunk, így ha törik, ha szakad, a szombati mérkőzést meg kell nyernünk.”

A minitorna döntőjére ugyancsak az óbudai pályán kerül sor 16.30-as kezdettel. A Brann–PAOK találkozó nyertese tovább menetelhet a Bajnokok Ligája selejtezőjében, míg a vesztes ugyancsak a második számú női nemzetközi kupasorozatban, az Európa-kupában várhatja a sorsolást.

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 2. CSOPORT, HÉVÍZI ÚT
A 3. HELYÉRT
10.00: FTC-Telekom–KFF Mitrovica (koszovói)
DÖNTŐ
16.30: Brann (norvég)–PAOK (görög)

 

Európa-kupa Ferencváros női futball női labdarúgó BL
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