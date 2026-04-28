Tóth Edmond: Időben reagáltunk és keményen beleálltunk

Szorosan alakult mindkét elődöntős párharc első mérkőzése az Európa-kupában. A Tatabánya 3–0-val nyitott az Izvidjac Ljubuski „oroszlánbarlangjában”, ahol a négyezer fanatikus szurkoló által űzött hazaiak hamar fordítottak.

„Tudtuk, milyen környezet vár ránk Ljubuskiban, de ezt igazán akkor érzi meg az ember, amikor a saját bőrén tapasztalja – mondta a meccs után Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője. – Csaknem négyezer szurkoló teremtett elképesztő atmoszférát, és nekünk is fel kellett vennünk az agresszivitást és küzdőszellemet, amit ez a balkáni stílus megkövetel. Örülök, hogy a csapat időben reagált erre, keményen beleállt a mérkőzésbe, és fel tudta venni a versenyt ilyen körülmények között is.”

A szünetben 17–16-ra a hercegovinai együttes vezetett, majd 24–20-ra meglépett. A hazaiak teljesítménye egyértelműen visszaesett, amikor az első sorának pihenőre volt szüksége és a kispadra került, a Bányász 25–25-re egyenlített. A végjáték mégis az Izvidjacnak sikerült jobban, így 33–31-es előnyből várhatja a pénteki visszavágót.

„Számunkra ez sok szempontból szokatlan közeg volt, ugyanakkor óriási tapasztalat a csapatnak. A mérkőzés képét nézve a kétgólos vereséget jó eredménynek tartom, mert teljesen nyitva maradt a továbbjutás kérdése. Úgy érzem, nagyon közel van egymáshoz a két csapat.”

Az első tatabányai évadában csapatát Magyar Kupa-döntőbe és minimum bajnoki bronzéremre vezető szakember bízik benne, hogy a második meccsen a Bányász-szurkolók támogatása jelentős pluszt ad majd nekik, és sikerül a fordítás és a továbbjutás. Az Európa-kupa másik elődöntőjében a Bognár Alexet is a soraiban tudó szlovén Celje 27–26-ra legyőzte a GRK Ohridot, tehát ugyanolyan őrült visszavágó várható Észak-Macedóniában, mint Tatabányán.