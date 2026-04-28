Tóth Edmond: Időben reagáltunk és keményen beleálltunk
Szorosan alakult mindkét elődöntős párharc első mérkőzése az Európa-kupában. A Tatabánya 3–0-val nyitott az Izvidjac Ljubuski „oroszlánbarlangjában”, ahol a négyezer fanatikus szurkoló által űzött hazaiak hamar fordítottak.
„Tudtuk, milyen környezet vár ránk Ljubuskiban, de ezt igazán akkor érzi meg az ember, amikor a saját bőrén tapasztalja – mondta a meccs után Tóth Edmond, a Tatabánya vezetőedzője. – Csaknem négyezer szurkoló teremtett elképesztő atmoszférát, és nekünk is fel kellett vennünk az agresszivitást és küzdőszellemet, amit ez a balkáni stílus megkövetel. Örülök, hogy a csapat időben reagált erre, keményen beleállt a mérkőzésbe, és fel tudta venni a versenyt ilyen körülmények között is.”
A szünetben 17–16-ra a hercegovinai együttes vezetett, majd 24–20-ra meglépett. A hazaiak teljesítménye egyértelműen visszaesett, amikor az első sorának pihenőre volt szüksége és a kispadra került, a Bányász 25–25-re egyenlített. A végjáték mégis az Izvidjacnak sikerült jobban, így 33–31-es előnyből várhatja a pénteki visszavágót.
„Számunkra ez sok szempontból szokatlan közeg volt, ugyanakkor óriási tapasztalat a csapatnak. A mérkőzés képét nézve a kétgólos vereséget jó eredménynek tartom, mert teljesen nyitva maradt a továbbjutás kérdése. Úgy érzem, nagyon közel van egymáshoz a két csapat.”
Az első tatabányai évadában csapatát Magyar Kupa-döntőbe és minimum bajnoki bronzéremre vezető szakember bízik benne, hogy a második meccsen a Bányász-szurkolók támogatása jelentős pluszt ad majd nekik, és sikerül a fordítás és a továbbjutás. Az Európa-kupa másik elődöntőjében a Bognár Alexet is a soraiban tudó szlovén Celje 27–26-ra legyőzte a GRK Ohridot, tehát ugyanolyan őrült visszavágó várható Észak-Macedóniában, mint Tatabányán.
FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-KUPA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
RK IZVIDJAC LJUBUSKI (bosznia-hercegovinai)–MOL TATABÁNYA KC 33–31 (17–16)
Ljubuski, 4000 néző. Vezette: Fotakidisz, Kinadzidisz (görögök)
LJUBUSKI: Knezsevics – MELICS 10 (6), Odak 2, Misetic, Bebek 1, CESKO 8, SAHINOVIC 6. Csere: Alihodzic (kapus), Lukenda 2, Semic, Stijovic 2, Bubalo, Simic 1, Dedic, Ratkovic 1. Edző: Ivan Dzolic
TATABÁNYA: Andó – Rodríguez P. 3, Mosindi 2, Zsitnyikov 1, Vajda H. 3, Éles B. 2, Krakovszki B. 4 (3). Csere: Székely M. (kapus), Taleszki 1, Grigoras 2, SZTRAKA 3, Plaza 3, PAPP T. 3, Havran, Damatrin 2 (2), Lemos 2. Edző: Tóth Edmond
Az eredmény alakulása. 4. perc: 0–3. 7. p.: 4–5. 10. p.: 6–7. 14. p.: 9–7. 21. p.: 13–10. 27. p.: 14–15. 36. p.: 21–18. 41. p.: 24–20. 45. p.: 25–25. 54. p.: 30–28. 57. p.: 32–29.
Kiállítások: 4, ill. 2 perc.
Hétméteresek: 7/6, ill. 6/5