Női labdarúgó NB I: az MTK és a Ferencváros sem botlott

A 7. fordulót két csapat várta veretlenül, a Ferencváros és az MTK. Előbbi csapat Szombathelyen vendégszerepelt, és a 69. percben szerzett Diószegi Fanni-góllal verte meg a Viktoria FC-t.

Az MTK hazai pályán aratott fölényes sikert a Budaörs ellen, így jobb gólkülönbségének köszönhetően megelőzte az FTC-t.

Ötödik győzelmét ünnepelhette a Puskás Akadémia, amely a nyeretlen Szekszárd otthonában nyert 4–0-ra.

NŐI NB I

7. FORDULÓ

Szekszárd–Puskás Akadémia 0–4

ETO FC–DVTK 3–1

Újpest FC–Budapest Honvéd 0–3

Pécsi MFC–Szeged 1–2

Viktória FC–Ferencváros 0–1

MTK Budapest–Budaörs 5–1

A bajnokság állása: 1. MTK 19 pont (22–4), 2. FTC 19 pont (22–6), 3. Puskás 16 pont, 4. ETO 13 pont, 5. Szeged 12 pont, 6. Pécs 12 pont, 7. Újpest 9 pont, 8. Budapest Honvéd 8 pont, 9. DVTK 6 pont, 10. Viktoria FC 4 pont, 11. Budaörs 3 pont, 12. Szekszárd 1 pont