Nemzeti Sportrádió

Videó: íme, a szétlövés, ami eldöntötte a vb-nyolcaddöntő utolsó mérkőzését

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.08. 03:46
Fotó: Getty Images
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Mint ismert, Svájc egy feledhető gól nélküli döntetlent követően tizenegyesekkel 4–3-ra legyőzte Kolumbiát az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság utolsó nyolcaddöntős mérkőzésén, így bejutott a legjobb nyolc közé, ahol Argentína vár rá. Mutatjuk videón a szétlövést!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
SVÁJC–KOLUMBIA 0–0 – 11-esekkel 4–3
Vancouver, BC Place, 52 497 néző. Vezette: Barton (salvadori)
SVÁJC: Kobel – D. Zakaria (Widmer, 87.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Muheim, 71.) – Freuler, Xhaka – Rieder (Amdouni, 103.), Jashari (Sow, a szünetben), Ndoye (R. Vargas, 90+2.) – Embolo (Itten, 87.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin
KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí (Mina, 119.), Mojica – Puerta, Lerma (Ríos, 82.), J. Arias (Campaz, 66.) – J. Rodríguez (Quintero, 66.), L. Suárez (C. Hernández, 82.), L. Díaz. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo 

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VIDEÓ foci vb 2026 videók vb 2026 vb-hírfolyam Kolumbia Svájc
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