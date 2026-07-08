Videó: íme, a szétlövés, ami eldöntötte a vb-nyolcaddöntő utolsó mérkőzését

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

SVÁJC–KOLUMBIA 0–0 – 11-esekkel 4–3

Vancouver, BC Place, 52 497 néző. Vezette: Barton (salvadori)

SVÁJC: Kobel – D. Zakaria (Widmer, 87.), Elvedi, Akanji, R. Rodríguez (Muheim, 71.) – Freuler, Xhaka – Rieder (Amdouni, 103.), Jashari (Sow, a szünetben), Ndoye (R. Vargas, 90+2.) – Embolo (Itten, 87.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

KOLUMBIA: C. Vargas – D. Munoz, D. Sánchez, Lucumí (Mina, 119.), Mojica – Puerta, Lerma (Ríos, 82.), J. Arias (Campaz, 66.) – J. Rodríguez (Quintero, 66.), L. Suárez (C. Hernández, 82.), L. Díaz. Szövetségi kapitány: Néstor Lorenzo

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